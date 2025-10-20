Amatori Rugby Alghero, vittoria di carattere all’esordio: 21-14 sulla Rugby Milano

Debutto vincente per l’Amatori Rugby Alghero che inaugura la nuova stagione di Serie A con una prestazione solida e coraggiosa al “Maria Pia”.
I ragazzi di Marco Anversa battono la Rugby Milano 21-14, al termine di un incontro combattuto e intenso, con una prova che conferma la crescita del gruppo dopo il terzo posto della scorsa stagione.
Partita vera sin dai primi minuti, con Steenkamp che apre le marcature al 2’ su calcio piazzato. Milano reagisce, ma la difesa algherese regge bene e il primo tempo si chiude sul 6-6. Nella ripresa Alghero cambia marcia: Armani rompe l’equilibrio con una meta al 42’, seguita da quella di Lenoci otto minuti più tardi. Gli ospiti tentano la rimonta, ma è ancora il piede di Steenkamp a chiudere la contesa.
Una vittoria di carattere, maturata in un “Maria Pia” soleggiato e gremito, che lancia nel modo giusto la stagione dei gialloneri.
TABELLINI
Amatori Rugby Alghero: Mazzone, Delrio, Deligios (64° Serra), Russo, Armani, Steenkamp, Tancredi, Canulli (cap), D’Ambola, Lenoci, Muciaccia (45° Marchetto), Kone (70° Marrone), Cincotto, Shelqeti, Wright.
A disposizione: Marchetto, Gueye, Marrone, May, Pedroni, Serra, Bombagi.
Allenatore: Marco Anversa
Rugby Milano: Aquaro, Vinciguerra, Battegazzore, Ragusi (43° Schimmelpfeng), Fumagalli, Galimberti, Gentili, Innocenti, Sbalchiero, Ferraresi, Brunetti (51° Arena), Conti, Deregibus (43° Trejo), Antinori (cap), Gambande.
A disposizione: Odorisio, Ricci, Trejo, Febi, Corona, Gorietti, Arena, Schimmelpfeng.
Allenatore: Francesco Brolis
Arbitro: Matteo Bertocchi (SS)
Assistenti: Giacomo Favorini (PG), Federico Uccheddu (NU)
Primo tempo:
2’ cp Steenkamp 3-0; 7’ cp Aquaro 3-3; 34’ cp Steenkamp 6-3; 40’ cp Aquaro 6-6
Secondo tempo:
42’ meta Armani n.tr. 11-6; 50’ meta Lenoci tr. Steenkamp 18-6; 68’ meta Innocenti n.tr. 18-11; 74’ cp Aquaro 18-14; 76’ cp Steenkamp 21-14
Cartellini: 27’ giallo Ferraresi; 46’ giallo Marchetto; 70’ rosso Wright
Giornata: soleggiata, 24° – spettatori circa 300
Punti in classifica: Amatori Rugby Alghero 4, AS Rugby Milano 1