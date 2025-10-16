Sport La Dinamo Sassari esordisce in FIBA Europe Cup con una sconfitta in casa dello Sporting Lisbona. E adesso è attesa domenica dal proibitivo confronto con l’Armani al PalaSerradimigni.

Serata d’esordio per la Dinamo Sassari in FIBA Europe Cup, con i sardi impegnati in Portogallo contro lo Sporting Lisbona nel primo match del gruppo G. Match che ha visto i sardi inseguire a lungo, sembrare sul punto di crollare, ma nella ripresa rimontare, volare, ma nel finale cedere di schianto e perdere 80-77. Avvio equilibrato a Lisbona, con le due formazioni che rispondono colpo su colpo ai canestri avversari ed è lo Sporting che da oltre l’arco cerca di fare male, ma Sassari resta in scia e si torna ad alternarsi in vantaggio. Se Sassari ha percentuali migliori dal campo, paga lo 0/4 da oltre l’arco, mentre lo Sporting Lisbona chiude il primo quarto con un 4/10 da tre e un vantaggio di 21-20. Non si sblocca l’equilibrio a inizio secondo quarto, con Sassari che trova la prima tripla della partita con Buie, ma i portoghesi rispondono da oltre l’arco con un ottimo Harden-Hayes. Colpisce ancora da lontano lo Sporting e per la prima volta nel match, dopo 13’ di gioco, arriva il primo vantaggio oltre a un possesso, con il Lisbona che va a +5. Fatica ora la Dinamo a restare in scia, paga i canestri da lontano dei portoghesi che provano a scappare e vanno in doppia cifra di vantaggio. Bulleri paga il nervosismo con un fallo tecnico e alla fine lo Sporting Lisbona va negli spogliatoi avanti 47-34. Musica ben diversa a inizio ripresa, con Sassari che piazza un parziale di 10-0 e riapre completamente i giochi. Poi è McGlynn a salire in cattedra per il +4 ospite ed è Lisbona a entrare in crisi, in un quarto da soli 6 punti per i padroni di casa e si va all’ultimo stop con Sassari avanti 53-64. L’altalena di emozioni non si ferma e a inizio quarto quarto sono i lusitani a trovare più facilmente la via del canestro e tornare in partita. Resta avanti Sassari, che però ha solo un paio di possessi di vantaggio da gestire e a metà quarto prova ad allungare con la tripla di Beliauskas. Resta come può in partita lo Sporting Lisbona, con Malik Morgan torna a un possesso di svantaggio, poi Johns firma il pareggio a 1’18” dalla fine. Ancora Johns porta lo Sporting avanti a 41” dalla sirena, poi è Morgan a mettere il sigillo e Sassari perde 80-77 contro lo Sporting Lisbona.