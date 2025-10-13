Sport Seconda sconfitta per la Dinamo Sassari. La formazione di coach Bulleri dilapida un vantaggio di 15 punti.

È solo la seconda giornata, ma al PalaRadi si presentano due formazioni in cerca di riscatto dopo le sconfitte dell’esordio. La spunta la Vanoli, che prevale grazie ad una maggior sostanza nel “pitturato” e ad un carattere indomito che permette alla formazione di coach Brotto di recuperare un parziale pesante, anche di 14 punti. Sassari si lecca le ferite, ma mostra chiare pecche in fase difensiva, mentre in attacco gli schemi sono troppo legati alla ricerca della soluzione individuale. Poi i tiri liberi sbagliati nei momenti chiave del confronto. Cremona riesce a destreggiarsi approfittando di un “pick and roll” incisivo, che mette in difficoltà la difesa individuale sassarese, troppo ferma sulle gambe e senza gli “aiuti e recuperi” che spesso erano necessari quando la Vanoli riusciva a penetrare nell’uno contro uno. Almeno nel primo quarto le due squadre si fronteggiano con due quintetti che appaiono con il freno a mano tirato. La Vanoli, nei primi 10’, colleziona un 2 su 13 da 3 punti che fa rabbrividire, soprattutto se rapportato al fatto che gioca sul campo di casa. Tanti errori da ambo le parti e gioco sporco con pochi sbocchi. Nel secondo intertempo si alzano le percentuali, Buie sale in cattedra nel Banco realizzando con discreta continuità e distribuendo assist per i compagni. Ospiti in vantaggio di 3 (37 a 34) all’intervallo lungo. Alla ripresa delle ostilità si assiste ad un’altra gara, padroni di casa più concentrati e determinati, mentre Sassari non trova alternative nelle rotazioni. La Vanoli rosicchia punto su punto è si presenta al “rush” finale in leggero vantaggio, che riesce a gestire con un giro palla che non permette agli ospiti di rifarsi sotto. Payton Willis è un fattore, ben coadiuvato da Casarin. Nel Banco si salva il solo Buie e, a tratti, McGlynn. Ora per Sassari la strada si fa in salita poichè è attesa nel prossimo turno ad un confronto difficile contro l’Armani al PalaSerradimigni, mentre la Vanoli appare rinfrancata dal successo ed affronterà con la forza dei nervi distesi la trasferta in casa dei campioni d’Italia della Virtus.