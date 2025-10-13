Dinamo Sassari, altra beffa: avanti di 15 ma sconfitta da Cremona 79-75

Dopo la cocente debacle avvenuta lo scorso weekend al PalaSerradimigni contro la Pallacanestro Varese, seconda battuta d’arresto consecutiva per la Dinamo Sassari in questo inizio di campionato 2025-26.

Avversario della compagine isolana in questo match la formazione della Veroli Cremona, squadra che — è doveroso dirlo — nel corso della partita è stata capace di imporsi con il punteggio di 79-75 sulla formazione capitanata dall’ala statunitense Rashawn Thomas. Un successo sfumato per la Dinamo, che aveva raggiunto 15 punti di vantaggio a metà della terza frazione di gioco.

Avvio di gara, nonostante qualche errore di troppo, positivo per il Banco, che portava la partita prima sul 6-13 e poco dopo chiudeva il primo periodo avanti 9-13. Una situazione che faceva ben sperare i supporter biancoblù per un pronto riscatto dopo la sconfitta nel precedente incontro.

Alla ripresa delle ostilità, il match si faceva sempre più avvincente e combattuto. La Givova, sospinta dai propri calorosissimi tifosi, nel secondo quarto metteva in campo un ottimo basket che le permetteva di passare in vantaggio (23-21 a inizio frazione). La Dinamo, tuttavia, reagiva e chiudeva il primo tempo avanti di tre punti (34-37), un margine incoraggiante in vista della ripresa.

Nel terzo quarto la formazione allenata da coach Bulleri partiva a razzo, accumulando prima sette punti di vantaggio (39-44) e poi piazzando un break di 10-2 che sembrava indirizzare il match sui binari giusti per il team caro al presidente Sardara. Ma nella seconda parte della frazione arrivava la rimonta travolgente della Veroli, che chiudeva il periodo sotto di appena tre punti (53-56), riaprendo così la contesa.

L’ultimo quarto si rivelava combattuto ma vedeva la Givova costantemente avanti nel punteggio: nonostante i tentativi di rimonta della Dinamo, la formazione lombarda riusciva a ottenere una vittoria importante, che aumenta la fiducia e la consapevolezza nei propri mezzi.

Risultato finale: Veroli Cremona 79 - Dinamo Sassari 75.

Prossimo impegno per i biancoblù in LBA: domenica 19 ottobre 2025 alle ore 12, contro la celeberrima Olimpia Milano allenata da Ettore Messina.