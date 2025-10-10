Sport Challenge Forte Village Sardinia 2025, La festa del triathlon internazionale nel Sud Sardegna, Sabato 25 e Domenica 26 ottobre 2025

È ufficialmente partito il countdown per la nuova edizione del Challenge Forte Village Sardinia, evento firmato Challenge Family, uno dei più importanti circuiti internazionali di triathlon con gare su distanza media e sprint. L’appuntamento è per sabato 25 e domenica 26 ottobre 2025 al Forte Village di Santa Margherita di Pula, per un weekend di sport e festa. Il programma prevede tre format di gara – distanza media, sprint e duathlon kids - pensati per coinvolgere atleti professionisti, amatori, giovani e famiglie in questa grande festa dello sport e del divertimento. La distanza media, in programma domenica 26 ottobre alle ore 8, vedrà atleti provenienti da tutto il mondo sfidarsi in 1,9 km di nuoto in un unico giro nello specchio acqueo antistante il Forte Village Resort, seguiti da 90 km di ciclismo attraverso Santa Margherita di Pula, Domus De Maria, Teulada e Sant’Anna Arresi, su un tracciato tecnico che alterna salite, discese veloci e panorami spettacolari lungo una delle strade costiere più belle al mondo, per concludersi con 21 km di corsa in due giri lungo la costa e la spiaggia di Cala d’Ostia fino al traguardo nel cuore del Forte Village Resort.



Un percorso unico e indimenticabile, con scorci da cartolina che, come sempre, trasformeranno la gara in un’esperienza unica. Gli amanti delle tre discipline avranno inoltre la possibilità di cimentarsi nella gara sprint, in programma sabato 25 ottobre alle ore 10, con 750 metri di nuoto, una frazione velocissima di ciclismo da 20 km e 5 km di corsa all’interno del Forte Village Resort mentre nel pomeriggio bambini e ragazzi potranno divertirsi e mettersi alla prova con il Duathlon, affrontando le frazioni di bici e corsa e vivendo anche loro da protagonisti questa grande festa dello sport. Alla distanza media sarà possibile partecipare anche in staffetta, grazie alla formula “Tri Together”, il modo più semplice e divertente per avvicinarsi al triathlon e vivere l’esperienza sportiva insieme ad amici, colleghi o familiari. Sono già oltre 50 gli atleti professionisti iscritti a questa edizione del Challenge Forte Village Sardinia, organizzata da Ajoha Sardinia A.S.D. e nei prossimi giorni sono attese ulteriori conferme che renderanno il parterre di partenza tra i più competitivi di sempre. Tra i protagonisti internazionali spicca il tedesco Lasse Nygaard Priester, recente vincitore dell’Ironman 70.3 Kraichgau 2025 e presenza costante nel circuito mondiale. Con lui la francese Justine Mathieux, vincitrice dell’Openlakes Champagne 2025 e più volte sul podio nella Ironman Pro Series, tra cui il secondo posto a Knokke-Heist e il terzo a Tours Metropole. Attesa anche per la neozelandese Nicole van der Kaay, olimpionica e leader della nazionale Kiwi, che vanta 17 vittorie e 24 podi nelle competizioni World Triathlon, e per il tedesco Lasse Lührs, campione olimpico nella staffetta mista di Parigi 2024 e due volte campione nazionale sulla distanza sprint. A completare il gruppo dei big internazionali, il francese Arthur Serrières, due volte campione del mondo XTERRA e campione mondiale di cross-triathlon ITU, tra i più spettacolari interpreti della multidisciplina. Grande entusiasmo anche per il ritorno di Bianca Seregni, che dopo il successo della scorsa edizione tornerà al Forte Village per il secondo anno consecutivo: argento agli Europei Sprint 2025 e seconda nella tappa WTCS di Alghero, la giovane milanese è oggi una delle certezze della nazionale italiana. A rappresentare i colori azzurri anche Michele Sarzilla, protagonista del circuito mondiale e ottavo agli Europei di Valencia, insieme a Domenico Passuello, veterano del triathlon internazionale e figura di riferimento della long distance italiana.



Fra le celebrità presenti, ci sarà anche Alessandro Degasperi, vincitore della 1^ edizione del 2013. Quest’anno, in veste di commissario tecnico della nazionale per le lunghe distanze, indosserà il pettorale nello sprint del sabato, approfittando del weekend per un allenamento in compagnia in una cornice esclusiva, con l’obiettivo di motivare i triatleti più giovani e ispirare nuove leve. Il Challenge Forte Village Sardinia offrirà anche la possibilità di qualificarsi per il The Championship di Šamorín (Slovacchia). Gli Age Group Athletes avranno a disposizione slot per i primi sei classificati di ogni categoria (con roll down fino al 12° posto), mentre i Professional Athletes potranno qualificarsi se rientrano tra i primi sei uomini e le prime sei donne della middle distance. Come da tradizione, il Challenge Forte Village Sardinia non sarà soltanto una sfida per professionisti, ma una vera festa dello sport aperta a tutti: non mancheranno i momenti conviviali più attesi, come il pasta party e il barbecue, appuntamenti ormai irrinunciabili che confermano lo spirito di condivisione dell’evento. Quest’anno, la manifestazione sarà arricchita da un’iniziativa speciale dedicata alla solidarietà: A Walk for Colours, la camminata solidale in programma domenica 26 ottobre alle ore 9:30 all’interno del Forte Village Resort. Un invito aperto a tutti per unirsi a un percorso di 5 km nel cuore del Resort, sostenendo la missione dell’Associazione IVI e dell’artista Sally Galotti per l’umanizzazione pittorica del Reparto di Oncoematologia Pediatrica e del Day Hospital Oncoematologico dell’Ospedale Microcitemico di Cagliari, progetto intrapreso dal Resort con la Charity Dinner di giugno 2025. Un’iniziativa per ricordare che anche il colore può accendere sorrisi, portando benessere, gioia e speranza. La partecipazione è libera, ma per ragioni organizzative è richiesta la prenotazione online tramite il link https://bit.ly/AWalkforColours oppure telefonicamente al numero 335 140 1206. La quota solidale di 25 euro per gli adulti contribuirà a sostenere concretamente il progetto di umanizzazione pittorica in Sardegna. Il Challenge Forte Village Sardinia sarà inoltre l’occasione ideale per vivere una vacanza di fine stagione con un mix unico di sport, sole e relax. Gli atleti e accompagnatori che sceglieranno di soggiornare presso il Resort potranno usufruire di una tariffa riservata all’evento e avranno accesso a numerose facilities ed esperienze esclusive, pensate per tutta la famiglia: la Children Wonderland con la Casa di Barbie e il Mario’s Village, l’Acquaforte Thalasso & Spa con il suo esclusivo protocollo talassoterapico, le piscine, i ristoranti e molto altro ancora.