Sport Alghero Bike protagonista alla 2ª Granfondo del Leone

È stata una domenica di sport, passione e grandi emozioni quella del 5 ottobre 2025, con la disputa della 2ª Granfondo del Leone, che ha richiamato nel Parco Naturale di Porto Conte centinaia di ciclisti da tutta la Sardegna. Tra i protagonisti assoluti, ancora una volta, gli atleti dell’Alghero Bike, capaci di conquistare podi e applausi in numerose categorie, confermando il valore di una società in continua crescita. Nel settore giovanile, Fabio Farinelli e Giuseppe Lai hanno dominato la categoria ES1, centrando rispettivamente il 1° e 2° posto, mentre Andrea Carboni, Stefano Marras, Marco Cacciotto, Ivan Parodo e Salvatore Piredda hanno offerto prove solide e di carattere. Nella ES2, Pietro Nieddu ha sfiorato il podio con un ottimo 4° posto, seguito da una buona prestazione di Federico Serra. Tra le Donne Allieve 1° anno, applausi per Giulia Delogu, che ha conquistato il gradino più alto del podio con una gara impeccabile. Ottimi risultati anche tra i Master: Giovanni Piredda (Master 3) ha firmato una prova di grande costanza, mentre Giorgio Bardi e Massimo Fadda (Master 4) hanno confermato il loro ottimo stato di forma.



Sandro Marras ha dominato la categoria Master 5, davanti ai compagni di squadra Danilo Pisoni e Luca Curreli, mentre Renato Moro Merella, nella Master 8, ha centrato un’altra vittoria di peso. Un risultato complessivo che premia il lavoro dell’Alghero Bike, capace di chiudere quarta tra le società e di portare a casa tre titoli nel Sardinia Cup MTB 2025 con Farinelli, Marras e Moro Merella. Storica la tripletta nella categoria ES1, con Fabio Farinelli, Giuseppe Lai e Stefano Marras sul podio finale del circuito. I giovani atleti, protagonisti di questa Granfondo, sono cresciuti nella Scuola di Ciclismo Alghero Bike, nata per avvicinare i bambini dai 6 ai 12 anni al mondo delle due ruote. Un vivaio che, anno dopo anno, sta diventando un punto di riferimento per tutto il territorio, grazie a un metodo che unisce divertimento, formazione tecnica e crescita personale. Allenatori qualificati, impegno e spirito di squadra sono gli ingredienti di un progetto che non mira solo a formare atleti, ma soprattutto a insegnare ai più piccoli a credere in sé stessi, affrontare la fatica con sorriso e vivere lo sport come scuola di vita. I risultati ottenuti in questa stagione sono la prova che la passione e la costanza premiano, e che la Scuola di Ciclismo Alghero Bike è ormai una realtà di eccellenza per la città e per l’intero movimento ciclistico sardo. La manifestazione è stata un successo anche grazie al lavoro di un grande team di organizzatori e volontari. Alghero Bike continua così la sua crescita, unendo risultati sportivi, formazione giovanile e spirito di squadra. Una società che fa grande il nome di Alghero nel ciclismo sardo e che guarda al futuro con entusiasmo, passione e orgoglio.