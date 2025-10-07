Tre tenniste sarde al turno decisivo delle qualificazioni ITF: sfide incrociate e speranze di Main Draw

Tre tenniste sarde accedono al turno decisivo delle qualificazioni femminili del quarto dei sei Itf Combined organizzati dalla Forte Village Sports Academy con il supporto dell'Assessorato del Turismo, Artigianato e Commercio della Regione Sardegna.
Sono Marcella Dessolis (Tc Cagliari), che ha regolato 6-0, 6-1 Camilla Monni (Ct Decimomannu) e sfiderà per un posto nel main draw la colombiana Yuliana Lizarazo (che ha sconfitto 6-1, 6-2.Valeria Barlini Pischedda, anche lei tesserata per il circolo di Monte Urpinu); Barbara Dessolis (Tc Cagliari) e Alessandra Pezzulla (Quattro Mori Tennis Team), che hanno sconfitto, rispettivamente 6-2, 6-1 Carlotta Bassotti e con un doppio 6-2 sulla bulgara Aleksandra Mateva, e ora si scontreranno nel turno decisivo.
Sconfitte per Ruby Pinna (Tc Cagliari), che non conquista giochi contro la tedesca Annemarie Lazar.