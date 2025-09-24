Cagliari travolgente, 4-1 al Frosinone e ottavi di Coppa Italia conquistati

Cagliari-Frosinone 4-1: 16esimi di finale della Coppa Italia Frecciarossa 2025/2026

Reti: 2' Gaetano rig. (C), 36' Vergani (F), 67' Borrelli (C), 80' Felici (C), 85' Cavuoti (C).

Il Cagliari batte 4-1 il Frosinone di Alvini.

Mister Pisacane ha fatto ampio turnover, dando spazio a chi ha giocato meno in questo inizio di campionato. Quest’oggi, oltre al turco, spazio anche a Ciocci, Zé Pedro (arrivato dal Porto), Mazzitelli, Idrissi e Cavuoti, autore del suo primo gol con la maglia del Cagliari su assist di Esposito (subentrato a Gaetano al 76’). A riposo Mina, Obert e Folorunsho.

Il migliore in campo è stato Felici: una fortuna per i tifosi rossoblù che non sia partito in prestito al Venezia. L’ex Feralpisalò ha cambiato il Cagliari e nel secondo tempo la squadra ha fatto una bella figura. Borrelli, errori a parte, ha segnato e si è impegnato fino all’ultimo.

Felici è subentrato al 46’ al turco Kiliçsoy, titolare come anticipato poc’anzi. Quest’ultimo non è stato esaltante, eccetto una bella giocata sul tiro sbagliato di Gaetano, trasformato quasi in un rigore in movimento. Ma nell’uno contro uno, dove si è fatto rimontare da un centrale ciociaro, avrebbe dovuto calciare subito. Peccato, perché la palla in verticale di Gaetano per l’ex Besiktas era invitante. Male Rog.

La prima frazione di gioco è stata inguardabile: dopo il rigore iniziale di Gaetano, il Cagliari è sparito e ha corso diversi pericoli, anche prima e dopo il momentaneo pari di Vergani. Da segnalare anche la traversa colpita da Gelli di testa sugli sviluppi di un calcio d’angolo.

A dicembre ci sarà la sfida contro il Napoli agli ottavi di finale.