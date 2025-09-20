Forte Village, Sciahbasi-Ribecai la finale del primo ITF

Santa Margherita di Pula parla italiano. Saranno infatti Lorenzo Sciahbasi e Michele Ribecai a contendersi il titolo nel primo dei sei ITF Combined organizzati dalla Forte Village Sports Academy con il supporto dell’Assessorato regionale al Turismo, Artigianato e Commercio della Sardegna.

Sciahbasi è stato il protagonista assoluto della giornata: dopo un avvio complicato ha eliminato la testa di serie numero 1, il belga Gilles Arnaud Bailly, con il punteggio di 2-6, 6-4, 6-1. In finale troverà Ribecai, numero 6 del seeding, che nel derby tricolore ha regolato Gianmarco Ferrari (tds 7) per 7-6(4), 6-1.

Tanto azzurro anche nel doppio maschile, dove Federico Iannaccone e Giorgio Tabacco hanno superato la coppia numero 2 del tabellone, Jacopo Bilardo e Niccolò Ciavarella, con un netto 6-3, 6-2. In finale affronteranno Alexander Weis e il tedesco Mika Petkovic, vincitori 6-2, 6-2 su Giammarco Gandolfi e Filippo Mazzola.

Nel tabellone femminile si annunciano scintille. In semifinale Lisa Pigato, testa di serie numero 8, affronterà Isabella Maria Serban dopo aver superato in rimonta l’ellenica Valentini Grammatikopoulou (tds 4) con il punteggio di 6-7, 6-0, 6-2. Serban, invece, ha liquidato Vittoria Paganetti con un doppio 6-2. Nell’altra semifinale, la ceca Julie Struplova (tds 7), vittoriosa 6-3, 6-2 sulla qualificata Gaia Maduzzi, se la vedrà con la svedese Caijsa Wilda Hennemann, che ha battuto 6-1, 6-4 la tedesca Antonia Schmidt (tds 6).

Finale di alto livello anche nel doppio femminile: da un lato Grammatikopoulou e Schmidt, che hanno battuto 6-1, 6-3 le svedesi Hennemann-Zaar, dall’altro Alessandra Mazzola e Julie Struplova, capaci di rimontare e imporsi 1-6, 6-2, 10-8 su Eleonora Alvisi ed Enola Chiesa (tds 3).