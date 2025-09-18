Alghero festeggia i suoi giovani campioni: Calisai e Marras dominano i Campionati Sardi di Atletica

Un fine settimana di grande atletica ha acceso la pista di Sassari con i Campionati Regionali Cadetti e Allievi, abbinati al Trofeo Pilo. Tra i protagonisti assoluti due giovanissimi algheresi, Giona Calisai e Andrea Marras, capaci di portare a casa titoli e medaglie che certificano il loro talento e la crescita del vivaio cittadino.

Il nome che risuona con forza è quello di Giona Calisai, 15 anni, tesserato con la Shardana e allenato da Gavino Rassu. Solo otto mesi fa ha iniziato con l’atletica, eppure a Sassari ha firmato un exploit da grande promessa: campione sardo nei 400 metri allievi con il tempo di 52’’39, nuovo primato personale; titolo anche nella staffetta 4x100 insieme a Pintus, Masia e Satta; vicecampione nei 200 metri con un altro record personale in 23’’75. La sua prova sui 400 ha colpito per maturità e lucidità: ha controllato la gara metro dopo metro e sull’ultimo rettilineo ha piazzato l’allungo che gli ha consegnato il titolo.

Non meno brillante Andrea Marras, in forza all’Atletica Ichnos Sassari ma con radici algheresi. Specialista delle prove multiple, ha firmato due titoli regionali e due primati personali: 40,89 metri nel lancio del giavellotto e 5,79 metri nel salto in lungo. Due vittorie arrivate entrambe all’ultima prova, segno di sangue freddo e carattere competitivo. Risultati che gli valgono la convocazione con la rappresentativa regionale ai Campionati Italiani Under 16 di prove multiple, in programma a Viareggio il 4 e 5 ottobre.

Non sono mancate soddisfazioni anche tra le ragazze algheresi. Emma Carboni, tesserata per la Delogu Nuoro, ha ben figurato nei 100 e 200 metri Under 18, mentre Camilla Sole Mastroleo, della Shardana Sassari, ha offerto una convincente prestazione nei 300 metri Under 16.

Quattro giovani che hanno mosso i primi passi tra le fila dell’Alghero Marathon, a dimostrazione della vitalità di una società che continua a sfornare talenti. Dietro ogni risultato c’è anche il sacrificio delle famiglie, che sostengono spostamenti e allenamenti settimanali a Sassari, confermando come impegno e passione siano gli ingredienti nascosti dietro ogni medaglia.