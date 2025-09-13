Scommesse sportive, i pronostici di Mr Simon: Juventus-Inter da 1-1

Archiviata la sosta per le Nazionali, la Serie A riparte con il botto. Domani, sabato 13 settembre alle 18:00, allo Stadium va in scena Juventus-Inter, il primo big match della stagione.





Mr Simon, la firma dei pronostici di Gazzetta Sarda, ha scelto di concentrarsi su una sola partita, puntando al risultato esatto. «Tre delle ultime quattro sfide tra Juve e Inter si sono chiuse in parità. La Vecchia Signora è partita forte quest’anno, mentre i nerazzurri faticano a trovare identità dopo il ko con l’Udinese. Il nostro consiglio è puntare sull’1-1», scrive.





La quota indicata è 6.00 su bet365. Un pronostico che vale quanto un azzardo, ma che rispecchia la tradizione recente del Derby d’Italia.





«In bocca al lupo, appassionati di calcio e carissimi lettori di Gazzetta Sarda – ricorda Mr Simon – e giocate sempre in modo responsabile».