Sport La Dinamo torna in campo a Nuoro. Due test impegnativi contro i tedeschi del Niners Chemnitz.

Cinque giorni dopo il terzo posto al torneo di Cagliari, ?la Dinamo torna in campo per verificare le sue condizioni in vista del campionato che comincerà i primi di ottobre. La formazione sassarese di coach Bulleri sarà di scena al PalaConi di Nuoro e disputerà il 12 ed il 14 settembre due amichevoli di un certo spessore contro i tedeschi del Niners Chemnitz. Entrambe le partite avranno inizio alle ore 20. La compagine tedesca ha vinto due anni fa la Europe Cup, mentre nella scorsa stagione agonistica ha chiuso la Bundesliga al quarto posto. Nelle fila dei Niners Chemnitz figura una vecchia conoscenza del basket italiano: il play-maker Corey Davis, ex Cremona e Trieste. È un test impegnativo, dove coach Bulleri dovrà sollecitare la sua formazione per mostrare i miglioramenti progressivi rispetto alle uscite di settimana scorsa a Cagliari contro Bayern Monaco e Gran Canaria.