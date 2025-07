Cagliari: Makoumbou saluta, va al Samsunspor

Antoine Makoumbou lascia il Cagliari e vola in Turchia, al Samsunspor.

Arrivato in Sardegna nell’estate 2022, si era fatto subito notare. Tre stagioni piene: una promozione in Serie A e due salvezze, sempre lì davanti alla difesa a fare legna e a dare ordine.

Prima di Cagliari, aveva girato mezza Europa: Monaco, Ajaccio B, Mainz 05, Tabor Sežana e Maribor. In rossoblù ha messo insieme 111 presenze, 2 gol (uno in B e uno in A) e 3 assist. Numeri che dicono qualcosa, ma non tutto. Il vero Makoumbou si vedeva nel dinamismo e nell’attaccamento alla maglia.

Ora per lui si apre una nuova avventura. Il Cagliari lo saluta: «Il Club lo saluta e ringrazia per l’impegno, la classe e la professionalità dimostrate. In bocca al lupo per il tuo futuro, Antoine!».

Un addio con un pizzico di nostalgia. Ma il calcio va così: si chiude una porta, si apre un Bosforo.