Alghero, Summerbeach Village: sport, musica e divertimento alla 21ª edizione

L’estate algherese torna ad accendersi sotto il segno del Summerbeach Village, che quest’anno celebra con orgoglio la sua 21ª edizione. Una lunga storia fatta di passione, sabbia e sorrisi che, stagione dopo stagione, ha saputo rinnovarsi e crescere, diventando un punto fermo per gli amanti dello sport, dall'handball agli scacchi, passando per il beach rugby e la pallavolo ma non solo: tanta musica, dj set, artisti giovani e gruppi emergenti.

Il programma per i mesi di luglio, agosto e settembre è già pronto a trasformare la spiaggia del Lido San Giovanni in un’arena di sfide, musica e energia contagiosa. Cuore pulsante dell’estate sarà il circuito dei tornei Open di Beach Volley 2vs2, con una serie di appuntamenti dedicati a tutte le categorie: maschile, femminile, misto e under. Un percorso che culminerà a fine agosto con l’attesissimo “King and Queen of Summerbeach”, il gran finale che incoronerà i veri sovrani della sabbia. Con la ormai consueta tappa del torneo nazionale di Beach Volley.

Accanto alla competizione, non mancano le occasioni per avvicinarsi al volley anche per chi vuole iniziare o perfezionarsi. Sono aperti infatti i corsi di Beach Volley, guidati da maestri federali e aperti a tutti dai 12 anni in su. Un’opportunità unica per vivere la spiaggia non solo come luogo di relax, ma come palestra a cielo aperto, dove saltare, schiacciare e mettersi alla prova. Gli allenamenti si terranno ogni martedì e giovedì dalle 17:30 alle 20:00, un appuntamento fisso per chi vuole abbracciare davvero lo spirito del Summerbeach.

«Siamo orgogliosi di aver raggiunto il traguardo della 21ª edizione, un risultato che dimostra la forza del progetto e la fiducia che la città e i partecipanti ci hanno sempre dimostrato», dichiara il presidente Stefano Ogno. «La programmazione di quest’anno sarà ancora più ricca e variegata: non solo sport, ma anche musica ricercata, con giovani artisti emergenti che daranno energia alle nostre serate. Tutto questo è possibile grazie a uno staff prezioso, sempre impeccabile in fase di preparazione e allestimento. Un ringraziamento speciale va a chi lavora dietro le quinte, rendendo ogni edizione migliore della precedente».

Il Summerbeach Village si conferma così un contenitore capace di unire discipline diverse, divertimento e musica, offrendo ad Alghero e ai suoi ospiti un’esperienza che va oltre la semplice competizione sportiva.

Tra un torneo e un allenamento, tra un concerto e un tuffo, l’estate si tinge dei colori del Summerbeach: un festival di emozioni che continua a crescere, passo dopo passo, schiacciata dopo schiacciata.