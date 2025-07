Platamona, beach rugby e prevenzione: Sardacens terzi, vittoria e solidarietà sulla sabbia

Sabato 28 giugno, sulla sabbia rovente di Platamona, si è giocata la quinta tappa del Sardegna Beach Rugby Cup 2025, tappa valida per il Trofeo Italiano di Beach Rugby. Una giornata di sport, sudore e solidarietà, resa unica dall'abbinamento con il tour "Vittoria for Women", che ha unito la palla ovale alla prevenzione oncologica femminile, in collaborazione con Fondazione Specchio dei tempi e Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori. Un binomio che ha trasformato il Lido Sardegna in un'arena viva, pronta ad accogliere atleti, famiglie e appassionati.

Il torneo ha visto la partecipazione di quattro squadre maschili e tre femminili. Tra i protagonisti in campo i Sardacens, l'Amatori Rugby Alghero — guidati dal tecnico Fausto Delli Carpini — che hanno onorato la maglia combattendo fino all'ultimo pallone. Il percorso degli algheresi è stato tutt'altro che facile: sconfitti nella prima partita 6-1 e nella seconda 5-3, sono riusciti a rialzarsi e a conquistare la vittoria nella terza sfida con un secco 5-1, risultato che ha permesso loro di piazzarsi al terzo posto finale.

Un risultato che va oltre la semplice classifica: "Un avvenimento importantissimo per il nostro movimento ed altrettanto importante ed utile vista anche la valenza non strettamente sportiva della manifestazione che accompagnerà le giornate del 28 e 29 giugno. L’attività del Beach Rugby, che in Sardegna non poteva che trovare grande risposta – quest’anno ospiterà ben sei tappe del Trofeo Italiano di Beach Rugby – affiancherà Vittoria Assicurazioni, Fondazione Specchio dei tempi e la Lega Italiana per la lotta contro i Tumori nella prevenzione delle malattie oncologiche femminili portata avanti nelle spiagge. Platamona ed il litorale del Sassarese saranno splendida cornice per una giornata di sport e solidarietà e richiamo per la popolazione del Nord Sardegna per un successo che appare quasi scontato", ha dichiarato Gianni Atzori, Delegato Regionale FIR Sardegna.

Il calcio d’inizio alle 15.00 ha sancito una maratona di mete, placcaggi e corse in apnea sulla sabbia. Un’atmosfera vibrante, con tifo acceso e sorrisi sparsi tra i gazebo della prevenzione. Il pubblico ha potuto immergersi anche nelle attività proposte da Vittoria Assicurazioni, vivendo l’esperienza di uno sport che sa unire la spettacolarità alla missione sociale.

L'appuntamento di Platamona era la quinta tappa di un circuito itinerante che ha già toccato Oristano, Cagliari, Sinnai e Capoterra. La prossima fermata sarà ad Alghero il 5 luglio, al Summerbeach Village presso il Lido San Giovanni, organizzata da ASD Polisportiva Sottorete in collaborazione con Amatori Rugby Alghero e FIR Sardegna. Una sfida che promette di richiamare ancora più pubblico e confermare la Sardegna come isola capace di coniugare sport, turismo e sensibilizzazione sanitaria.

Un plauso va ai Sardacens e a tutte le squadre in campo, che hanno dimostrato come il beach rugby non sia solo un divertimento estivo ma un autentico spettacolo fatto di coraggio, polvere e cuore. E un grazie a chi, dietro le quinte, ha reso possibile una giornata che resterà impressa nella memoria di chi c’era. Prossima meta: Alghero, per un’altra carica di sabbia e passione.