Sport Salto ostacoli: Giovanni Carboni su Ardita Nice vince il Gran Premio e la classifica dei 7 anni e oltre a Tanca Regia per la 2^ tappa del Trofeo Asvi

Il duello tra cavalli grigi lo vince Ardita Nice che condotta da Giovanni Carboni si impone su Zweitschrift, montato da Piero Pala, nel Gran Premio C140 a due manches per cavalli di 7 anni e oltre Asvi. A parità di penalità (una barriera abbattuta nella prima manche, percorso netto nella seconda) il cavaliere del Circolo Ippico San Martino si è imposto per la maggior velocità. Da rimarcare che Ardita Nice è una figlia di Babalou de Ligny e Natalie da quel formidabile fuoriclasse che è stato Olimpique London, allevato da Leonardo Galleri. Giovanni Carboni ha vinto anche la classifica dei 7 anni e oltre. Al terzo posto Beatrice Schirru, la più giovane coi suoi 19 anni. Nella prima manche, in sella a Della Spock, è stata anche quella che ha portato a termine il percorso migliore. Gli altri risultati- Il campione regionale Gianleonardo Murruzzu ha vinto su Blandina la C130 mista speciale valida per i cavalli di 6 anni Asvi. La classifica finale dei 6 anni ha visto però vincitore Alessandro Lutzu su Divaksar. Venerdì è stato Gregory Garcia su Aurora My Love a vincere la gara più tecnica della giornata, la C130 a tempo. Sabato Gianleonardo Murruzzu su Barein è stato il più veloce tra i percorsi netti della C135 speciale a fasi consecutive riservata ai cavalli di 7 anni e oltre Asvi. Nei 6 anni vittoria di Angela Lanzetta su Dubai. Per quanto riguarda la classifica dei 4 anni Asvi, ben 16 ex equo: Giovanni Carboni su Falco Nero e Freccia Rossa; Andrea Guspini su Fabulous, Febel, Freya Sarda e Frenklin; Giampietro Aresi su Fulmine Baio; Antonio Meloni su Fiokketto AA; Riccardo Dettori su Franklin; Luca Riccardi su favolosa Baia; Angela Lanzetta su Fujairah, Gregory Garcia su Ferdinanda; Luigi Angius su Follia d'Amore; Francesco Carbone su Fanny de Morimenta; Piero Pala su Fort worth AA; Mattia Mattu su Fahad. Infine nei 5 anni Asvi quattro vincitori: Raffaela Montis su Elvio; Giovanni Carboni su Eccelsa AA; Antonio Depalmas su Essude e Marco Pau su Erba Entu.