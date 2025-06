Tennistavolo Norbello ai vertici: secondo al Premio CINI e Lavrukhina d’oro agli Europei Master

Il piccolo centro sardo di poco più di mille anime torna a far parlare di sé grazie alla straordinaria stagione del Tennistavolo Norbello, che si piazza al secondo posto nel prestigioso Premio “CINI”, la classifica nazionale della Federazione Italiana Tennistavolo che premia le società più attive sul piano individuale e di squadra. Per il club gialloblù si tratta della quinta volta consecutiva sul podio: un primo posto nel 2022/2023, due terzi posti nel 2020/2021 e nel 2023/2024 e ora questo nuovo secondo posto, che ricalca quello già ottenuto nel 2021/2022.

Il presidente Simone Carrucciu, da oltre quindici anni anima del club nato nel 1998, esprime soddisfazione ma guarda già al futuro: “Sebbene succeda, non ci abituiamo mai a ricevere gratificazioni di questo tipo. E ciò è un bene perché un eventuale appagamento potrebbe essere controproducente per le nostre ambizioni future. Nel contempo siamo consci delle estreme difficoltà che si incontrano nel tentativo di mantenere costantemente ad alti livelli le nostre attività, che anno dopo anno diventano sempre più intense, impegnative e complicate. In quest’inizio d’estate, ma solo per qualche giorno, vogliamo goderci il secondo posto del premio CINI che ci rende fieri ma allo stesso tempo colmi di gratitudine nei confronti di tutti i tesserati, indispensabili attori di questi exploit. Resta fermissima la speranza di volerci migliorare sempre di più”.

Ma le soddisfazioni non finiscono qui. Larisa Lavrukhina, atleta italo-russa del Tennistavolo Norbello, ha conquistato una medaglia d’oro nel doppio e una di bronzo nel singolo (categoria over 50) ai Campionati Europei Master disputati a Novi Sad, in Serbia. Gareggiando come AIN (Individual Neutral Athletes), senza bandiera, Lavrukhina è riuscita comunque a imporsi su un palcoscenico internazionale, condividendo il gradino più alto del podio con la compagna di sempre Elena Chunikhina. La stagione dell’atleta è stata costellata di altri ottimi risultati, come l’argento nel doppio misto e i due bronzi ottenuti agli Italiani Master di Riccione.

Sulla sua esperienza serba, Larisa racconta: “È stato un bel torneo, come di solito accade nei paesi dell'Est europeo”. E sui risultati raggiunti: “Sì, assolutamente ero intenzionata a salire sul podio”. Nonostante la fase iniziale non presenti avversarie temibili, “nel tabellone il livello sale. Questo riguarda sia il singolo, sia il doppio”. La complicità con Chunikhina ha fatto il resto: “Giochiamo il doppio da quando eravamo ragazze. Il mio taglio di rovescio serve a non far attaccare le avversarie, la mia apertura subito forte e il suo block di rovescio con la puntinata difficile sono state le nostre armi vincenti. E poi c’è il mio servizio, che spesso si rivela decisivo”.

Infine, un pensiero sull’atmosfera: “Mi ricorderò l’atmosfera amichevole, le gare interessanti e la bella cerimonia di premiazione”.

Una stagione esemplare, dunque, per il Tennistavolo Norbello, che continua a dimostrare come la passione e l’organizzazione possano portare una piccola realtà a brillare nei massimi palcoscenici nazionali e internazionali.