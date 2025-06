Sport La rosa dell’Olbia Calcio 1905 riparte con una grande conferma: firma Daniele Ragatzu

Tra le grandi novità della prossima stagione, una grande conferma riguarda la rosa della prima squadra: Daniele Ragatzu, attaccante classe 1991, dopo l’accordo verbale, ha ufficialmente firmato con l’Olbia Calcio 1905, confermando la sua presenza per la stagione calcistica 2025-2026. Tornato lo scorso gennaio nella sua casa calcistica, il Bruno Nespoli, dopo aver passato parte della stagione nel Pontedera, Daniele Ragatzu continuerà a vestire la maglia bianca dei guardiani del faro – quest’anno con il numero 10 –, indossata per la prima volta nella stagione 2016/2017. Da lì, escluso il periodo cagliaritano del 2019-2020, ha trascorso 8 stagioni con i colori dell’Olbia Calcio 1905, per un totale di oltre 260 presenze, 100 gol e il titolo di capocannoniere del Girone B della Serie C nel 2022/2023. Ciò che di importante porta alla squadra, oltre alle sue ormai note, apprezzate e celebrate qualità calcistiche, è il suo carisma: Ragatzu è l’anima della squadra, sia nello spogliatoio che in città, qualità personale che infonde carica e motivazione anche nei momenti più difficili.