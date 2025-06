Sport A Sassari lo spettacolo delle Mma

Ritorna a Sassari il Cage warriors academy, la manifestazione dedicata ai giovani talenti delle arti marziali miste. Il 28 giugno alle 20.30, il Tarantini fight club Training center di via Venezia sarà ancora una volta la location ideale del gala internazionale che si svolge sotto l'egida della Federkombat. All'interno della gabbia si vedranno sfide di alto livello tra atleti sardi schierati per affrontare avversari in arrivo dalla penisola e dall'estero. In particolare, i 10 match in programma vedranno contrapposte le scuole di Mma isolane con quelle della regione Lazio e della Francia. All'interno dell'ottagono entreranno ben 5 campioni italiani della disciplina: Matteo Dore, Andrea Macis, Alessandro Proietto, Samuele Cafaro e Gaia Lissia. All'angolo con gli atleti sassari ci sarà anche il maestro Angelo Tarantini, tra i cutman ufficiali della Ufc, oltre che tecnico della commissione nazionale di Mma. Non mancherà il team Aurora che da diversi anni ha stretto una forte sinergia con il team sassarese. A guidarlo il commissario tecnico della nazionale italiana Lorenzo Borgomeo.