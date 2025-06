Pisano e Magliona Motorsport pronti per il Rally dell’Asinara 2025

Sassari, 25 giugno 2025 – Magliona Motorsport si prepara a tornare sulle strade del Rally Internazionale Golfo dell’Asinara, in programma nel weekend del 29 giugno, con il pilota Andrea Pisano. Dopo il secondo posto assoluto conquistato nell’edizione 2024 all’esordio sulla Skoda Fabia R5 by Colombi, il driver osilese punta a confermarsi su alti livelli di competitività.

Anche quest’anno Pisano sarà affiancato dal navigatore tempiese Salvatore Musselli. Insieme, i due hanno già ottenuto risultati positivi nella stagione in corso, tra cui il secondo posto al 3° Rally Sulcis Iglesiente, in cui hanno vinto tre prove speciali. Una prestazione che conferma l’affiatamento dell’equipaggio, anche al volante di una Fabia non di ultima evoluzione, contro avversari di alto profilo come Luca Rossetti.

La scuderia sassarese diretta da Omar Magliona, pluricampione italiano, ha scelto di ripresentarsi con lo stesso pacchetto tecnico che lo scorso anno ha dimostrato di essere competitivo, permettendo a Pisano di imporsi in sette delle dieci prove speciali disputate.

Il Rally dell’Asinara 2025, valido per la Coppa Rally di Zona 10 e per il Campionato Regionale Aci Sport Sardegna, vedrà al via 73 equipaggi. Il percorso prevede un totale di 73,5 chilometri cronometrati, articolati in cinque prove speciali da ripetere due volte.

La gara inizierà ufficialmente sabato 28 giugno alle 14:30 con la partenza da Piazza La Pianedda a Castelsardo. Nella stessa giornata si correranno le speciali di Osilo (4,56 km) e San Lorenzo (7,47 km), con arrivo di tappa alle 19:45 a Porto Torres. Domenica 29 giugno si ripartirà alle 9:15 con le prove di Codrongianos (6,82 km), Muros-Ossi (6,55 km) e Usini (11,35 km). La cerimonia finale di premiazione si terrà alle 15:45, sempre a Porto Torres.

Per Pisano e Magliona Motorsport, si tratta di una nuova occasione per misurarsi su un percorso tecnico e impegnativo, in una delle gare più attese del calendario rallystico sardo.