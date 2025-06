Il Tennis Club Cagliari colpisce ancora: le ragazze volano in B2, i ragazzi inseguono l’A2

La patria sarda del tennis non si accontenta mai. Il Tennis Club Cagliari, già forte di cinque squadre tra Serie A e B, ha piazzato un altro colpo da maestro, aggiungendo la sesta formazione al novero delle promosse: la squadra femminile di Serie C ha centrato l’ascesa in B2, al termine di una stagione condotta con la regolarità di un orologio svizzero e lo slancio delle imprese memorabili.

Le protagoniste? Sei ragazze con la racchetta in pugno e il cuore in mano: Beatrice Zucca, Elena Francese, Sara Festa, Eleonora Baroni, Carola Manfredonia e Francesca Mostallino. Prima hanno dominato le fasi regionali, poi si sono spinte fino in Lombardia per l’andata del play-off nazionale contro il Timing di Brescia, dove hanno messo una seria ipoteca con un netto 3-1 (decisive Zucca e Baroni, vincenti sia in singolo che in doppio).

Il suggello è arrivato a casa, sulla terra battuta di Monte Urpinu, dove il Tennis Club Cagliari è di casa e il tifo si mescola col vento di Maestrale. Di nuovo Zucca e Baroni hanno fatto il loro dovere, ma la terza vittoria è stata quella più saporita: Carola Manfredonia, sconfitta all’andata, ha piegato la sua rivale in un match di rivincita che sa di crescita, grinta e talento. All’ultimo punto, l’invasione di campo delle compagne ha sancito il trionfo. Scene da finale, da romanzo sportivo.

Ma non è finita. Dopo la promozione della squadra femminile di B2 in B1 – ottenuta appena due settimane prima vincendo il girone senza passare dai play-off – adesso tocca ai ragazzi di Serie B1, decisi a riportare il club in Serie A2, un territorio che conoscono e dal quale sono usciti solo per riorganizzarsi. Guidati dall’argentino Martin Vassallo Arguello, hanno chiuso al primo posto il Girone 1, saltando il primo turno dei play-off e qualificandosi direttamente per la doppia sfida decisiva.

Il destino ha scelto per loro: sarà il Circolo Tennis Bari, trascinato dall’ucraino Olaksandr Ovcharenko, a contendersi la promozione. I pugliesi hanno superato per 5-1 il Tennis Club Siracusa e arriveranno agguerriti. L’andata è in programma il 29 giugno a Bari, il ritorno il 6 luglio a Cagliari. Due domeniche di fuoco, due battaglie di nervi e talento. Il Tennis Club Cagliari non teme nessuno: ha esperienza, profondità di squadra e un progetto che guarda in alto. E vuole chiudere in bellezza una stagione che già profuma di leggenda.