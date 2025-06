Davide Demartis brilla al “Road to Be Better”: stella algherese della kickboxing in ascesa

Un’altra tappa, un altro successo. La seconda serata del circuito nazionale "Road to Be Better", andata in scena ieri al Palasport Aramini di Empoli, ha incoronato Davide Demartis tra i migliori giovani talenti italiani della kickboxing.

L'atleta algherese, portacolori della Kickboxing Alghero, ha dato prova di solidità e determinazione nella categoria K1 71 kg, imponendosi sull’avversario Christian Troiano (ASD Olimpia Fighters) in un match combattuto e intenso. Un successo che consolida la sua crescita sportiva e lo colloca a pieno titolo tra le promesse più concrete del circuito Federkombat.

Il progetto “Road to Be Better”, promosso dalla federazione per valorizzare e far emergere il talento dei giovani nel panorama nazionale, sta diventando un riferimento per chi sogna di costruirsi una carriera nel mondo degli sport da combattimento. In questo contesto, la performance di Demartis si è distinta per tecnica, lucidità e carattere.

«Siamo estremamente orgogliosi della prestazione di Davide – ha commentato il maestro Pierfranco Sanna – La sua dedizione e il suo impegno costante lo stanno portando a raggiungere traguardi importanti, e questa vittoria ne è la conferma. È un modello per tutti i giovani atleti che aspirano a eccellere nel mondo degli sport da combattimento».

L’iniziativa Federkombat, oltre all’aspetto competitivo, punta su una visione educativa e progressiva dell’attività agonistica, dando spazio alla formazione e alla crescita personale dei giovani atleti. E in questo quadro Davide Demartis si sta ritagliando, incontro dopo incontro, un ruolo sempre più centrale.

Dalla Sardegna a Empoli, il suo nome comincia a farsi sentire anche oltre il quadrato. E la sensazione è che la strada, quella vera, sia appena cominciata.