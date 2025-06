Bosa ospita le finali del Campionato regionale di Beach Soccer: sport, mare e orgoglio cittadino

Bosa si prepara a diventare capitale sarda del Beach Soccer. Il 19 e 20 luglio, la splendida cornice di Bosa Marina ospiterà le finali del Campionato regionale di Beach Soccer della Sardegna, portando la cittadina turritana al centro della scena sportiva isolana. Tra le protagoniste della competizione anche la squadra del C.S. Bosa, pronta a difendere i colori della città davanti al pubblico di casa.

Un risultato che non arriva per caso: l’Amministrazione comunale ha lavorato con tenacia, candidando ufficialmente Bosa presso il Comitato Regionale FIGC LND Sardegna, e curando ogni dettaglio tecnico e logistico per rendere la spiaggia pienamente idonea all’evento. Uno sforzo premiato con l’approvazione definitiva da parte della federazione.

«È un risultato che ci riempie di orgoglio e che rappresenta una grande opportunità per la città di Bosa», dichiara l’assessore allo Sport Marco Naitana. «L’amministrazione e gli uffici hanno lavorato sodo per raggiungere questo obiettivo, e i ringraziamenti vanno al presidente del Comitato Regionale FIGC LND Sardegna, Gianni Cadoni, alla società C.S. Bosa che rappresenterà i colori della città nelle finali regionali, e a tutti coloro che si sono adoperati, e che si adopereranno per la migliore riuscita della manifestazione».

L’appuntamento sportivo sarà il cuore pulsante di un più ampio calendario estivo, fortemente voluto dalla giunta guidata dal sindaco Alfonso Marras, che ha previsto un fitto programma di eventi sportivi e di intrattenimento in spiaggia, in programma fino a metà agosto. L’obiettivo è chiaro: coniugare sport e turismo, creando nuove occasioni di sviluppo economico per il territorio.

«Valorizzare la nostra bellissima spiaggia come luogo di incontro per manifestazioni e accrescere le opportunità di sviluppo turistico ed economico a Bosa è uno degli impegni presi con la cittadinanza in campagna elettorale», spiega il sindaco Marras. «Questo evento di grande rilevanza sportiva è un primo esempio di come valorizzare il patrimonio della nostra città».

Nei prossimi giorni saranno definiti tutti gli aspetti organizzativi della manifestazione. Intanto, Bosa si prepara ad accogliere atleti, tifosi e appassionati con il suo inconfondibile fascino, tra sabbia dorata e sport ad alto livello. Un’estate da vivere, con il mare negli occhi e il pallone tra i piedi.