Sport L'Italia, con il cagliaritano Matteo Prati sugli scudi, approda ai quarti di finale dei Campionati europei di calcio maschile Under 21, dove troverà sul suo cammino la Germania

?L'Italia torna a disputare un quarto di finale ai Campionati europei Under 21 di calcio maschile e lo fa cercando una semifinale che manca ormai da otto anni nella competizione continentale. Gli Azzurrini hanno chiuso la fase a gironi del torneo al secondo posto grazie alle vittorie ottenute contro la Romania e la Slovacchia nelle prime due giornate. Ininfluente ai fini della qualificazione il pareggio con la Spagna, già qualificata come l'Italia, ma che vanta una migliore differenza reti generale: per questo motivo la Roja si classifica come prima nel girone. Per la squadra allenata da Carmine Nunziata, adesso, il prossimo ostacolo è la Germania del capocannoniere Nick Woltemade, capace di chiudere a punteggio pieno il proprio girone con tre vittorie su tre, unica in tutto il torneo. La partita che stabilirà la prima semifinalista si giocherà domenica 22 giugno a Dunajska Streda, in Slovacchia. L'Italia, che non disputa le semifinali dal 2017 e non vince una partita ad eliminazione diretta agli Europei U21 dal 2013, anno in cui si spinse fino alla finale, vanta insieme alla Spagna il maggior numero di vittorie nel torneo: cinque per entrambe.