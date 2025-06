Olbia Calcio 1905, nasce la figura del Direttore delle affiliazioni: Alessandro Giorgi guiderà il nuovo progetto per i giovani talenti

C’è aria di rinnovamento nella casa dell’Olbia Calcio 1905. Con un’operazione che guarda al futuro e soprattutto ai vivai dell’isola, la società ha annunciato l’introduzione di una nuova figura strategica all’interno del proprio organigramma: quella del Direttore delle affiliazioni.

Una scelta che non nasce per caso, ma si inserisce all’interno di un più ampio processo di riorganizzazione gestionale con al centro un obiettivo chiaro: offrire spazio, visibilità e opportunità concrete ai giovani talenti sardi, costruendo e rafforzando la rete di club affiliati su tutto il territorio regionale.

A ricoprire questo incarico sarà Alessandro Giorgi, un nome che nel mondo del calcio giovanile non ha bisogno di molte presentazioni. «Il nostro grande obiettivo – ha dichiarato Giorgi – è dare ai giovani talenti della Sardegna la possibilità di esprimere pienamente il loro potenziale e di inseguire i propri sogni nel calcio grazie al supporto di un progetto solido e ben organizzato, fondato su una rete di collaborazioni capillari su tutto il territorio».

La sua esperienza parla chiaro: dirigente e consulente per il settore giovanile in diverse realtà dilettantistiche e della Lega Nazionale Dilettanti, Giorgi porta in dote un bagaglio di competenze indispensabile per strutturare una rete di affiliazioni che sia davvero efficace e sinergica.

Un primo esempio concreto arriva già da casa: nella zona di Olbia la società ha stretto una partnership esclusiva con l’ASD Bruno Selleri, che fungerà da punto di riferimento per la costruzione della rete nel territorio gallurese.

Per l’Olbia Calcio 1905, quella del Direttore delle affiliazioni non è soltanto una nuova casella da riempire nel mosaico societario. È un ruolo chiave per creare legami stabili con i club dell’isola e gettare le basi per un vivaio che guardi lontano, sia in termini di qualità tecnica che di progettualità sportiva.

Il futuro dei giovani calciatori sardi passa anche da qui.