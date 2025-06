Cagliari, il vento della vela giovanile: partite le regate OpenSkiff e RS Aero

Le acque di Sant’Elia si colorano di vele e speranze con l’avvio della quarta tappa nazionale delle classi giovanili OpenSkiff e RS Aero, che ha preso ufficialmente il via ieri a Cagliari. L’organizzazione è affidata alla Società Canottieri Ichnusa, affiancata dalla Federazione Italiana Vela – III Zona Sardegna, con il patrocinio della Regione, del Comune e delle classi italiane di riferimento.

Una prima giornata di regate intensa ma insidiosa, segnata da un vento da sud intorno ai 10 nodi, presto indebolito da una nube minacciosa che ha costretto gli organizzatori a ridurre i percorsi per le classi Under 13. Nonostante tutto, il Comitato di Regata ha portato a termine due prove per tutte le categorie, garantendo il corretto avvio del programma tecnico.

Nella flotta OpenSkiff Under 13, a condurre la classifica provvisoria è Giuseppe Saracino (Ondabuena ASD), seguito da Gabriele Lizzulli (CV Argentario) e Virna Di Gerlando (CV Marsala), quest’ultima anche al comando della classifica femminile.

Tra gli Under 17, la giornata è stata dominata da Sviatoslav Yasnolobov del Club Nautico Rimini, che ha piazzato una doppia vittoria precedendo Leonardo Viaro e Aurora Milanese, entrambi del Circolo Vela Arco. Milanese guida anche la classifica femminile della categoria.

Sul fronte RS Aero, brillano Alice Sussarello (LNI Sulcis) nella classe Aero 5 e Andrea Carboni (Veliamoci Oristano) nella Aero 6, in attesa di ulteriori regate che potranno confermare o ribaltare gli equilibri iniziali.

Il weekend si preannuncia decisivo per delineare le classifiche finali e assegnare i successi in una manifestazione che, come sempre, rappresenta il cuore pulsante della vela giovanile italiana. Tra le boe di Sant’Elia si intrecciano tecnica, emozione e il desiderio – tipico dei più giovani – di spingersi sempre un po’ oltre la linea dell’orizzonte.