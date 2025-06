Nuoro capitale dell’inclusione: al Frogheri le finali regionali di Special Football 2025

Lo sport che unisce, che accoglie, che abbatte ogni barriera. Nuoro si prepara a diventare il cuore pulsante dell’inclusione con le finali regionali del torneo nazionale Special Football 2025, in programma sabato 21 e domenica 22 giugno. Una due giorni di emozioni, passione e gioco di squadra, nello spirito di Special Olympics, il movimento internazionale che promuove lo sport unificato tra atleti con e senza disabilità intellettiva.

Sarà lo Stadio Franco Frogheri a ospitare le sfide decisive del torneo di Calcio a 5 Unificato, dopo le tappe di qualificazione di Cagliari e Perdaxius. In campo, circa 80 atleti, pronti a dare tutto tra dribbling, passaggi e sorrisi, in una manifestazione che rappresenta molto più di una semplice competizione: un’occasione concreta per ribadire che lo sport è per tutti.

L’organizzazione è curata dal Team Sardegna di Special Olympics Italia, con il supporto del team Speedy Sport, da anni punto di riferimento nell’isola per lo sport inclusivo.

Oltre al torneo a squadre, spazio anche ai percorsi individuali, pensati per gli atleti con minori abilità. Perché nessuno resti fuori dal campo. Perché ogni partecipante possa sentirsi parte di un evento che mette al centro la persona, prima ancora dell’atleta.

Ma non ci saranno solo gol e assist. Il programma prevede anche momenti simbolici, come la suggestiva cerimonia d’apertura: sabato alle 20, le delegazioni sfileranno lungo corso Garibaldi, per poi raggiungere piazza Vittorio Emanuele, dove si terrà l’accensione del tripode olimpico, alla presenza delle autorità locali. Un gesto dal forte valore, che richiama l’essenza stessa di Special Olympics: accendere i riflettori su chi troppo spesso resta ai margini.

Il programma nel dettaglio:

Sabato 21 giugno

18:00 – 19:30: Gare presso lo Stadio Franco Frogheri

20:00 – 21:00: Cerimonia d’apertura in piazza Vittorio Emanuele

Domenica 22 giugno

08:30 – 12:00: Gare finali presso lo Stadio Franco Frogheri

12:15: Premiazioni

Sport, rispetto, amicizia. Nuoro è pronta ad accogliere le finali di Special Football 2025 con l’entusiasmo e il calore che solo una città di montagna e di cuore può offrire.