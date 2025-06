Sport Sessanta i piloti iscritti allo Slalom Guspini-Arbus, Memorial Ignazio Pani, in programma nel fine settimana

Con un incremento rispetto allo scorso anno, l'elenco iscritti del 14° Slalom Guspini-Arbus 3° Memorial Ignazio Pani, conta ben 60 piloti. La gara, organizzata dall'Arbus Pro Motor's in collaborazione con l'Ogliastra Racing, è valida per il Trofeo d'Italia Slalom, per la Coppa Italia Zona 2 e per il Campionato Regionale ACI Sport Sardegna Slalom. La competizione è in programma nel fine settimana: sabato le verifiche e domenica la gara. Sono ben sessanta i piloti iscritti al 14° Slalom Guspini-Arbus, 3° Memorial Ignazio Pani, organizzato dall'Arbus Pro Motor's in collaborazione con l'Ogliastra Racing, in programma nel fine settimana. La gara, che ha come Ente di appartenenza l'Automobile Club Cagliari, è valida per il Trofeo d'Italia Slalom, per la Coppa Italia Zona 2 e per il Campionato Regionale ACI Sport Sardegna Slalom. Presenti quasi tutte le Scuderie della Sardegna e, tra i piloti iscritti, con il numero 1 sarà al via Roberto Idili dell'Abc Motors Sport su Idili, a seguire Raffaele Giorico della Magliona Motorsport su Gloria e Alberto Manca (Abc Motors Sport) sempre su Gloria, mentre fra i gruppi più numerosi, il gruppo E1 conta quasi venti iscritti. Lo spettacolo sarà assicurato in tutte le classi, tra queste, fra i Kartcross spicca il nome di Marino Gessa presidente della scuderia Sardegna Racing Team e di Giovanni Beccu (Calvino Sport). Il programma. Sabato 21 giugno, ad Arbus in via della Pineta, sono in programma le verifiche sportive dalle 15:30 alle 19:30 e le verifiche tecniche dalle 16:00 alle 20:00. La gara si disputerà sulla Strada Statale 126 Guspini-Arbus dal Km 89,544 al Km 86,196, per una lunghezza di 3348 metri intervallato da dodici postazioni di birilli. Domenica 22 giugno, alle 9:30, è prevista la partenza per la manche di ricognizione e, a seguire, le tre manche di gara con la direzione gara affidata a Manlio Mancuso. La cerimonia di premiazione si terrà ad Arbus nell’Anfiteatro Comunale Sandro Usai. Il 14° Slalom Guspini-Arbus, 3° Memorial Ignazio Pani, è realizzato con il patrocinio del Comune di Arbus, del Comune di Guspini e con il sostegno della Regione Autonoma della Sardegna, del Parco Geominerario Storico Ambientale della Sardegna, Coldiretti Cagliari, Arbus Turismo, ACI Sport, Automobile Club Cagliari, ACI Sport Delegazione Sardegna, e con la collaborazione dell'associazione Ogliastra Racing.