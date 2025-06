L’Olbia apre il Nespoli ai giovani talenti: in Sardegna gli open days della Lazio Soccer School

Come la brezza del Maestrale che rinfresca le sere d’estate nel Golfo di Olbia, anche il calcio si rinnova tra i pali del Bruno Nespoli. Stavolta, però, il vento porta un’aria nuova, profumata di futuro e ambizione: la Lazio Soccer School, fucina di talenti in maglia biancoceleste, sbarca in Sardegna grazie alla collaborazione con l’Olbia Calcio 1905.

Dal 1° al 5 luglio, i giovani nati tra il 2011 e il 2020 calcheranno il verde prato dello stadio cittadino, pronti a vivere il calcio nella sua forma più autentica: quella del gioco, del divertimento, della scoperta. Sarà un’avventura a misura di bambino, ma con lo sguardo puntato lontano, nel solco di una metodologia che unisce rigore e leggerezza, tecnica e fantasia, con l’approccio ludico al centro della proposta educativa.

«Siamo fiduciosi che ci sarà grande partecipazione alla prima open week della Lazio Soccer School», spiega Fabrizio Lucidi, direttore del settore giovanile dell’Olbia Calcio 1905. «I giovani calciatori saranno impegnati in giochi, mini-partitelle, stazioni e circuiti, tutto all’interno di un’impostazione che mette il bambino al centro, nel rispetto dei suoi tempi e del suo talento».

Sul rettangolo verde, a guidare i ragazzi, ci saranno allenatori di provata esperienza: Salvatore Melino, Diego Di Gennaro, il preparatore atletico Gianni Mei e l’allenatore dei portieri Giovanni Farina. Non mancherà nemmeno Daniele Ragatzu, attaccante simbolo dell’Olbia, a testimoniare con la sua presenza quanto il settore giovanile sia linfa e orizzonte per ogni progetto serio.

«Siamo molto orgogliosi di questa nuova affiliazione – afferma Di Gennaro – non vediamo l’ora di iniziare questa avventura. La nostra squadra del cuore riparte credendo fortemente nei giovani». E Gianni Mei rilancia: «Una partnership con una delle principali società calcistiche italiane è un salto di qualità per l’Olbia, sia ora che in prospettiva. Una sfida che affascina tutti, anche me».

E mentre a luglio il Nespoli si farà culla di sogni, ad agosto sarà la volta di Loiri, dove il 25 e il 26 si terranno due nuove giornate targate Olbia Calcio 1905 Academy, per le categorie più giovani e per l’Under 16. È il calcio di base che torna protagonista, là dove ancora conta l’odore dell’erba, l’urlo del gol e la gioia semplice di rincorrere un pallone.