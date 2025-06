Monza: Magliona torna nel tempio della velocità per il tricolore prototipi

Omar Magliona rimette casco e guanti. Di nuovo Monza, di nuovo il Tempio della Velocità, dove il pilota sassarese sarà al via del terzo round del Campionato Italiano Sport Prototipi 2025, in programma dal 20 al 22 giugno. Per Magliona, pluricampione e uomo di scuderia solida, la Magliona Motorsport, si tratta della seconda esperienza sul circuito brianzolo, dopo l’apparizione dello scorso ottobre nel finale di stagione 2024.

Il sardo porterà in pista la Wolf GB08 Raiden spinta da motore Aprilia, macchina che in questa annata è gestita dal team Bad Wolves - AC Racing. Sarà un fine settimana di peso specifico elevato, che segna il giro di boa del tricolore dopo due trasferte complicate, prima a Misano e poi a Vallelunga. Sullo sfondo, come sempre, anche il ruolo di testimonial della Fondazione per la Ricerca sulla Fibrosi Cistica, impegno che Magliona porta avanti con la consueta serietà.

Il programma della tappa lombarda prevede le due sessioni di prove libere venerdì 18 giugno, rispettivamente alle 10.00 e alle 13.10, mentre le qualifiche scatteranno alle 17.40. Gara 1 si disputerà sabato alle 12.40, gara 2 domenica mattina alle 9.25. Entrambe sulla distanza di 25 minuti più un giro, trasmesse in diretta su ACI Sport TV (canale 228 di Sky) e in streaming sui canali ufficiali della federazione.

Nel suo intervento prima di Monza, Magliona non ha celato l’ambizione e la voglia di riscatto: «La grinta e la determinazione non mancano, mi sento pronto a ripartire con nuove motivazioni e sarebbe auspicabile che in questa occasione così importante tutto possa funzionare nella maniera migliore. Sono orgoglioso di poter competere nel Tempio della Velocità, un circuito che appartiene alle leggende del motorsport e sul quale lo scorso anno mi sono trovato immediatamente a mio agio nonostante la pioggia e poi anche in condizioni da asciutto, quando fu solo un piccolo particolare elettrico a fermarmi in gara 2 mentre ero in testa. Spero che stavolta le cose possano girare nel verso giusto e far svoltare anche questa stagione».

Monza chiama, Magliona risponde. Ora il cronometro avrà, come sempre, l’ultima parola.