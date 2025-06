Beach rugby, a Solanas la terza tappa: i Trenicotteri dominano ancora, Sardacens quarti. La prossima tappa a Capoterra

Sabbia calda, vento sardo e rugby d’estate. A Solanas è andata in scena la terza tappa del Trofeo Beach Rugby 2025, con sei formazioni a darsi battaglia per tutta la giornata sotto il sole di giugno. Il beach rugby, versione corsara del gioco ovale, ha regalato ancora una volta spettacolo e fatica. Poca tattica e molto cuore, come vuole la sabbia che cancella i piani e premia chi ha gambe e polmoni.

In campo si sono presentate 7 Fradis Rugby Sinnai 1, 7 Fradis Rugby Sinnai 2, Real Malik, Trenicotteri, Sardacens — ovvero l’Amatori Rugby Alghero, che anche nel beach rugby porta avanti i colori della Riviera del Corallo — e i Bulldog. In parallelo, i tradizionali incontri femminili con le squadre miste Sinnai-Capoterra e alcune presenze del Cagliari.

Il copione si è ripetuto: i Trenicotteri si sono confermati ancora una volta padroni della sabbia, vincendo la tappa con la consueta solidità. Al secondo posto si sono piazzati i Real Malik, seguiti da 7 Fradis Rugby Sinnai 1, sempre combattivi davanti al proprio pubblico. I Sardacens-Amatori Rugby Alghero, guidati da capitan Mario Pirisi, hanno chiuso quarti dopo cinque incontri duri e ben giocati. Quinta posizione per 7 Fradis Rugby Sinnai 2, sesti i Bulldog Trenicotteri di Capoterra, che come sempre hanno onorato il torneo con grinta e spirito sportivo.

Cinque incontri a testa, tanto rugby e un terzo tempo degno della migliore tradizione, concluso soltanto a tarda sera. Intorno al campo, ancora una volta, il calore del pubblico e la passione che accompagna da anni questo circuito itinerante.

Adesso il torneo si prepara alla quarta tappa: appuntamento per sabato 21 giugno sulla spiaggia de La Maddalena a Capoterra. Sole, sabbia e palla ovale: la corsa prosegue.