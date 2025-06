Sport Gennaro Gattuso la prossima settimana firmerà un contratto annuale come Commissario Tecnico della Nazionale italiana.

?Gennaro Gattuso sarà il prossimo commissario tecnico della Nazionale italiana. Dopo l'incontro che ha avuto riscontri positivi con il presidente Figc, Gabriele Gravina, le firme sul contratto arriveranno la prossima settimana. Poi per l'ex allenatore, tra le altre, di Milan e Napoli, inizierà la nuova avventura, la prima sulla panchina di una nazionale. Si va verso un anno di contratto per Gattuso. L'operazione "Azzurro per gli azzurri" verrà formalizzata all'inizio della prossima settimana con Gennaro Gattuso che diventerà ufficialmente il nuovo ct al posto di Luciano Spalletti ed avrà a disposizione uno staff che comprenderà altri ex azzurri. I nomi che si fanno sono quelli di Bonucci e Barzagli, per lo staff tecnico, e di Zambrotta e Perrotta come figure da inserire nel Club Italia. Un ruolo, di coordinatore dei vivai dei club, lo avrà invece l'ex ct Cesare Prandelli. Si va verso un anno di contratto, un anno decisivo, perchè andare o non andare al Mondiale può cambiare la prospettiva di tutti e rimettere tutto in discussione.