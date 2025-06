Pisacane-Cagliari, ritorno d’amore: Giulini scommette sull’uomo prima che sull’allenatore

Nel calcio che fu, ai tempi nostri, quando la scarpata di un libero valeva come una poesia in dialetto, certe storie non avrebbero destato scandalo: anzi, sarebbero parse logiche come un gol di testa al 90’. Fabio Pisacane, nato difensore per volontà del destino e diventato allenatore per amore di una maglia, è pronto a sedersi sulla panchina del Cagliari. Il presidente Giulini, più istintivo che calcolatore, ha deciso di non dare retta ai suggerimenti algidi del suo direttore sportivo Bonato e si è messo in proprio, scegliendo l’uomo prima che il curriculum.

Pisacane, classe 1986, è uno di quegli uomini che parevano usciti da una novella di Giovanni Verga, un vinto che non si è mai rassegnato. A Napoli gli dissero che non poteva più giocare. Lui, con un fisico da artigiano della marcatura, ha fatto il giro dell’inferno per poi risalire a Cagliari, dove la curva gli ha perdonato tutto in anticipo. Più che un giocatore, un simbolo. L’ultimo gol al Sant’Elia – al Milan, mica a un dopolavoro ferroviario – reca ancora il suo nome, come una lapide incisa sulla storia rossoblù.

Non sorprende allora che Giulini, tra un incontro e l’altro nella sede della Fluorsid a Milano, abbia guardato Vanoli e abbia visto un curriculum. Poi ha guardato Pisacane e ha visto un’idea, forse un sogno. Così la scelta pare fatta: sarà lui a guidare il Cagliari nel prossimo campionato di Serie A. Con buona pace di Bonato, sempre più defilato, prossimo alla resa. Il dirigente – in carica dal novembre 2022 – aveva spinto per Vanoli, uomo di campo e risultati, reduce dall’esperienza granata con il Torino, già corteggiato dodici mesi fa. Ma non c’è stato verso: il cuore ha avuto la meglio sul bilancio.

Pisacane arriva in Serie A dalla porta principale, ma con la modestia di chi ha faticato più per meritare il rispetto che i titoli. Due stagioni e mezza eccellenti con la Primavera, una Coppa Italia sollevata due mesi fa come un presagio. Un breve assaggio di prima squadra nel dicembre 2022, un 2-0 sul Cosenza che oggi assume contorni da spartiacque. Ora, dal raduno di luglio a Ponte di Legno fino al debutto in Coppa Italia contro Avellino o Cerignola, sarà tutto suo. Quindi, alla prima di campionato, la Domus si spalancherà contro la Fiorentina e il ragazzo del quartiere Mercato si troverà davanti i gigliati. Si dice che le favole non esistano più nel calcio moderno. Forse. Ma ogni tanto capita che una squadra smetta di essere solo una società e torni a essere una patria. A Pisacane è successo. E questo, caro lettore, è già più che un modulo. È un miracolo.