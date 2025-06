Sport Cagliari e Davide Nicola: è divorzio. Per la panchina rossoblù i più accreditati appaiono Pisacane e Juric

Non un fulmine a ciel sereno, comunque è arrivato il divorzio tra Davide Nicola e il Cagliari dopo un solo anno. L’allenatore aveva fatto delle richieste per alzare l’asticella, ma la società sarda è stata decisa sulla linea da seguire che la portava a cambiare, come annunciato nelle scorse ore. Tra i possibili candidati alla panchina del Cagliari ci sono Pisacane e Juric. Troppe divergenze. Il Cagliari e Nicola si sono così immediatamente divisi, senza rancore, ma con fermezza sulle rispettive idee. Il tecnico aveva due anni di contratto. Dopo una sola stagione insieme, le parti hanno chiuso il rapporto, nonostante l’obiettivo stagionale della permanenza in Serie A sia stato raggiunto con anticipo. L'incontro fra mister e società si è tenuto presso la sede milanese della Fluorsid, l’azienda di proprietà del presidente Tommaso Giulini, alla presenza anche del direttore sportivo Nereo Bonato, e non ha portato segnali di apertura o ripensamenti. Eppure, da un punto di vista contrattuale, la posizione di Nicola era piuttosto forte: aveva siglato un accordo biennale con un ingaggio inferiore al milione di euro a stagione, che prevedeva un prolungamento automatico in caso di salvezza, un traguardo che è stato puntualmente raggiunto dal mister che ha avuto alti e bassi in una stagione tormentata.