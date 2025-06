Supercoppa Q8, dominio rossazzurro nella sabbia di Alghero: la Domusbet.tv Catania conquista il derby e il diciassettesimo titolo

Ad Alghero, tra le folate di maestrale e il profumo salmastro del Lungomare San Giovanni, è andata in scena una finale che più siciliana non si può: Domusbet.tv Catania contro We BS Catania, il derby dell’Etna esportato sulla sabbia catalana, con la Supercoppa Q8 in palio. Un trofeo che ha trovato casa ancora una volta nel palmarès già sontuoso della squadra di Fabricio Santos, che si è imposta con un rotondo 6-3 e ha alzato al cielo la sua ottava Supercoppa, la seconda consecutiva.

La Beach Arena, traboccante di pubblico e orgoglio sportivo, si è confermata cornice ideale per un evento che ha chiuso la quattro giorni della Poule Scudetto Serie A Q8, organizzata con il sostegno di Regione Sardegna, Comune di Alghero e Fondazione Alghero. Un impianto da festa, ma anche da battaglia, dove ogni granello di sabbia vale come un centimetro di campo al Maracanã.

La partita è stata giocata con intensità crescente. Il primo tempo si è chiuso in parità (2-2), con We Catania subito in vantaggio grazie ai guizzi di Giuffrida e del portiere goleador Elliot, mentre la Domusbet.tv ha risposto con Ponzetti e il solito Josep Jr, sempre presente nei momenti che contano. Dopo un secondo tempo sterile ma nervoso, la squadra più esperta ha fatto valere la sua abitudine ai grandi palcoscenici: nel terzo tempo, la Domusbet ha messo a segno quattro reti con Allison, Ponzetti, Josep Jr e Giordani, spezzando l’equilibrio e spegnendo i sogni degli avversari.

Nel taccuino dei marcatori, Ponzetti si prende una doppietta da ricordare, mentre Josep Jr conferma la sua stoffa da campione. Dall’altra parte, Chicky Ardil ha tentato di tenere in piedi We Catania, ma l’allungo finale dei rossazzurri è stato letale. La differenza l’ha fatta – come spesso accade – l’esperienza: trenta finali alle spalle pesano, eccome, nei momenti decisivi.

Al termine della gara, la premiazione ha visto la presenza delle massime autorità federali e istituzionali. A consegnare il trofeo il Coordinatore BS LND Roberto Desini, assieme alla rappresentante Q8 Daniela Corso, mentre il sindaco di Alghero Raimondo Cacciotto e il presidente del Consiglio Comunale Mimmo Pirisi hanno reso omaggio anche alla quaterna arbitrale. Un tributo che ha sottolineato il valore dell’intero evento per la città.

Il successo della Domusbet.tv Catania, unica squadra ad aver disputato tutte le 21 edizioni del Campionato Italiano, racconta di una realtà che non solo vince, ma persiste. Diciassette titoli, come un romanzo di dominio sportivo scritto sulla sabbia.

Nel frattempo, la tappa algherese della Serie A Q8 ha acceso riflettori su squadre in grande ascesa: Lenergy Pisa, Farmaè Viareggio, Cagliari e Città di Milano hanno rilanciato le proprie ambizioni, mentre Napoli e Happy Car Samb, pur sconfitte nell’ultima giornata, possono sorridere guardando i nove punti già raccolti. Meno fortuna per Roma e Bologna, ancora ferme al palo ma non per questo arrendevoli.

A completare la festa, il coloratissimo Energy Village Q8, che ha trasformato l’evento sportivo in un festival di sport, musica e gastronomia. Tra calcetti balilla, stand gastronomici firmati Doppio Malto, baby dance e spettacoli serali, Alghero ha risposto da grande città dell’estate, capace di fondere l’agonismo al piacere popolare.

Per chi ama il calcio sulla sabbia, questa è stata una liturgia: sudore, tecnica, passione, e una coppa alzata col mare sullo sfondo.