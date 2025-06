Sport CUS Cagliari in grande spolvero. Vince la semifinale e si regala la finale con Viterbo per salire in A2 femminile di basket. (Foto di Andrea Chiaramida).

Grande prova del Cus Cagliari che è riuscito a ribaltare il risultato della partita di andata ed in semifinale ha eliminato la Fantini Pontevico accedendo così alla finale nazionale di serie B, valevole per la promozione in Serie A/2 di basket femminile. La compagine allenata da Federico Xaxa ha giocato in maniera esemplare ed ha recuperato il -10 della gara di andata (52-42), imponendosi al PalaCus per 50-36. Le cagliaritane hanno cominciato con grinta e determinazione approcciando l’incontro come da piano-partita iniziale portandosi sul +10 (23-13 al 10’). Progressione che non è mai venuta meno, anche prima dell’intervallo, con il punteggio che segna il 31-20 al 20’. Nuovo break del Cus al rientro dagli spogliatoi, con Caldaro e compagne che volano fino al 41-22 del 30’. Negli ultimi 10’ le ospiti cercano di riportarsi sotto, ma il margine rimane sopra la doppia cifra fino alla sirena finale. Miglior realizzatrice della gara è Gagliano, del Cus Cagliari, con 13 punti. Ora il Cus attende la Domus Mulieris Viterbo per giocarsi la carta definitiva per salire in A2 e sarebbe un gradito ritorno.