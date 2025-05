Chelsea, rimonta da cineteca: 4-1 al Betis e trionfo in Conference League

Allo Stadion Wroclaw di Breslavia, il Chelsea di Enzo Maresca (ex giovanili del Cagliari dal 1994 al 1998) conquista la Conference League 2024/2025 superando 4-1 in rimonta il Real Betis di Manuel Pellegrini. I "Blues" diventano così il primo club ad aggiudicarsi tutte e cinque le principali competizioni UEFA: Champions League, Europa League, Supercoppa Europea, Conference League e Coppa delle Coppe.

Capitolo formazioni: il Betis si presenta con un 4-3-3 con Antony, Bakambu ed Ezzalzouli in attacco, mentre Maresca schiera il Chelsea con il 4-2-3-1: in mediana Caicedo ed Enzo Fernandez, sulla trequarti Pedro Neto, Cole Palmer e Madueke alle spalle dell’unica punta Jackson. Dirige l’incontro il bosniaco Irfan Peljto.

La partita si è sviluppata in due fasi. L’avvio è stato tutto del Betis, aggressivo e brillante. Al 5’, su cross di Ezzalzouli, Antony stacca di testa ma manda a lato. Nonostante un maggior possesso del Chelsea, l’unico tiro pericoloso è di Palmer al 6’, bloccato a terra da Adrián. Al 9’, su errore di Malo Gusto, Isco recupera palla e serve Ezzalzouli, che incrocia col mancino e fulmina Jorgensen. Al 15’ Bakambu offre un pallone invitante a Bartra, ma il suo tiro è deviato in angolo. Al 20’, ancora Ezzalzouli fa il vuoto a sinistra e offre a Cardoso, il cui tiro viene deviato da un difensore. Al 42’ Jorgensen respinge una punizione di Isco e Badiashile chiude su Natan. All’intervallo, Betis avanti 1-0.

Nella ripresa Maresca e Pellegrini cambiano subito: fuori Malo Gusto per Reece James e Ricardo Rodriguez per Perraud. Al 53’ Ezzalzouli esce per infortunio, sostituito da Jesus Rodriguez. Da lì in poi cambia tutto. Il Chelsea sale di tono e al 57’, su corner di Pedro Neto, James va al volo ma Perraud mura. Al 61’ entrano Sancho e Colwill per Pedro Neto e Badiashile. Al 65’ arriva il pari: cross di Palmer e colpo di testa vincente di Enzo Fernandez. Al 68’ lo stesso Palmer ci prova dal limite, Adrián blocca in due tempi.

Al 70’ il sorpasso: altro assist di Palmer e Jackson svetta tra Natan e Bartra, firmando il 2-1. Il Betis crolla. All’83’, Dewsbury-Hall (entrato all’80’ per Jackson) libera Sancho, che rientra e infila il 3-1 con un destro a giro sul secondo palo. Al 90’+1’ arriva anche il poker: Caicedo, su invito di Enzo Fernandez, scarica un rasoterra dal limite che chiude la pratica.

Al triplice fischio, il Chelsea festeggia la vittoria della quarta edizione della Conference League. Un trionfo totale per Enzo Maresca e la conferma di una rosa capace di dominare anche in Europa.