Alghero, ultimi posti disponibili alla Scuola Vela dello Yacht Club: al via la stagione estiva 2025

Si aprirà il 9 giugno la nuova stagione della Scuola Vela dello Yacht Club Alghero, intitolata lo scorso anno alla memoria del consigliere Paolo Emilio Zoagli, figura centrale per il sodalizio algherese scomparso prematuramente. Una dedica che ha assunto un valore ancora più simbolico per un’associazione che continua a crescere in numeri e qualità, diventando un punto di riferimento per l’intera costa nord-occidentale della Sardegna.

Anche per il 2025, la proposta formativa dello Yacht Club si conferma ampia, inclusiva e strutturata: dai 6 ai 17 anni, ma anche con percorsi dedicati agli adulti, la scuola vela è pensata per ogni livello di esperienza, dal primo contatto con la barca a vela alle attività di preparazione alle regate. I corsi saranno tenuti da istruttori federali certificati FIV e si alterneranno tra teoria e pratica in mare, nello scenario unico della Riviera del Corallo.

«Il nostro obiettivo resta quello di praticare la vela e promuovere i valori di questo sport. L’amore per il mare, il rispetto per l’ambiente e riuscire ad allargare questa già grande famiglia che è lo Yacht Club Alghero. Si prospetta un’altra stagione positiva», ha dichiarato il presidente Pier Paolo Carta, confermando lo spirito del club, basato su condivisione, passione e continuità educativa.

I corsi prevedono diverse formule: giornaliere, settimanali, mensili, con attività suddivise per fasce d’età e livello tecnico. Un’attenzione particolare è riservata alla promozione sportiva e all’inclusione, per avvicinare alla vela anche chi non ha mai avuto l’opportunità di mettersi alla prova in mare.

I posti disponibili sono ormai limitati, a conferma dell’interesse crescente che la scuola riscuote anno dopo anno. Per chi fosse interessato a iscriversi o ricevere maggiori informazioni, è possibile rivolgersi direttamente alla sede dello Yacht Club Alghero, in Banchina Rafael Catardi, Porto di Alghero, oppure telefonare al 079 952074.

Un’estate tra vento, vela e valori autentici: lo Yacht Club Alghero è pronto a salpare.