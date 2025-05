Sport Sardinia Flamingo Open - quarta edizione tennis inclusivo internazionale LGBTQIA+ - dal 30 maggio al 1 giugno a Quartu Sant'Elena

Dal 30 maggio al 1° giugno, Quartu Sant’Elena si trasformerà nel cuore pulsante del tennis inclusivo internazionale, ospitando la quarta edizione del “Sardinia Flamingo Open”, il torneo LGBTQIA+ organizzato dall’Associazione Baa Bà APS con il patrocinio del Comune di Quartu Sant’Elena. Sette campi, 70 atleti, 20 nazioni: questi i numeri di un evento ormai diventato tappa fissa e sempre più ambita del GLTA World Tour. I match si disputeranno sui campi dello Sporting Club Quartu, trasformando la città in una vetrina di sport, amicizia e inclusione. Il simbolo inconfondibile del torneo è, ancora una volta, il Fenicottero Rosa, che premierà i vincitori delle categorie Singolo e Doppio – sia Amatori che Open – in un'atmosfera festosa e partecipata. Ma il Sardinia Flamingo Open è molto più di un semplice torneo. Inserito nel progetto di promozione turistica LGBTQIA+ “Sardinia Friendly”, l’evento unisce competizione e scoperta del territorio: la maggior parte degli atleti soggiornerà in Sardegna per l’intera settimana, coniugando sport e vacanza, tra spiagge mozzafiato, cultura e accoglienza. Sport, inclusione e valorizzazione del territorio: il Sardinia Flamingo Open è un’occasione unica per raccontare al mondo una Sardegna che sa essere dinamica, ospitale e aperta a tutte le diversità.