Beach Soccer LND, Alghero ospita la tappa inaugurale del Campionato Q8 2025 e la Supercoppa

Sarà la Riviera del Corallo ad aprire ufficialmente la stagione 2025 del Campionato Nazionale di Beach Soccer targato FIGC-Lega Nazionale Dilettanti. La città catalana ospiterà infatti la 1ª tappa della Serie A Q8 (Poule Scudetto) e la Supercoppa Q8, in programma dal 30 maggio al 2 giugno, nella suggestiva Beach Arena di San Giovanni, divenuta ormai riferimento nazionale per questa disciplina. La manifestazione è stata presentata questa mattina, mercoledì 28 maggio, in una conferenza stampa a Porta Terra. All’incontro con la stampa erano presenti, tra gli altri, Gianni Cadoni, presidente del Comitato Regionale FIGC–LND Sardegna e vicepresidente LND; Roberto Desini, coordinatore del Dipartimento Beach Soccer; Fabio Curtacci, Retail & Marketing Director di Q8 Italia, il sindaco di Alghero Raimondo Cacciotto e il presidente della Fondazione Alghero Graziano Porcu.

Tra gli interventi istituzionali anche quelli di Gavino Arru, Amministratore Straordinario della Città Metropolitana di Sassari, Alessandro Merella, responsabile della ASD Nettuno Alghero, e Mimmo Pirisi, presidente del Consiglio Comunale di Alghero. Il calendario delle partite prevede cinque gare al giorno a partire dalle 13:30 di venerdì 30 maggio fino a lunedì 2 giugno, giornata in cui alle 17:00 si disputerà la Supercoppa Q8. A contendersi il primo trofeo stagionale saranno la Domusbet.tv Catania BS, campione d’Italia in carica, e la We Beach Catania, vincitrice della Coppa Italia: un derby etneo che sarà trasmesso in diretta su Sky Sport.

Le dichiarazioni

Gianni Cadoni ha sottolineato l'importanza dell'appuntamento: “Tutto è oramai pronto per inaugurare e dare il via al campionato di Beach Soccer 2025 targato Lega Nazionale Dilettanti e sarà la spiaggia 'San Giovanni' del lido di Alghero a tenere a battesimo questo primo appuntamento. […] Rivolgo un saluto e un ringraziamento anche ai diversi sponsor che ci accompagnano da tempo e auguro, ai tanti appassionati che avranno modo di seguirci nelle meravigliose spiagge, un buon divertimento con lo spettacolo offerto dalla Serie A Q8 2025 targata LND.”

Roberto Desini, a capo del Dipartimento Beach Soccer LND, ha confermato la crescita tecnica e organizzativa del movimento: “Nella Serie A Q8 italiana militano infatti molti tra i migliori beacher al mondo. Sono molte le novità dell’estate 2025 […]. Invito quindi appassionati, tifosi e turisti, a godersi lo spettacolo.”

Il sindaco Raimondo Cacciotto ha parlato del valore strategico dell’iniziativa per la città: “Il Beach Soccer è un appuntamento che l’amministrazione comunale ha fortemente voluto, continuando la tradizione che vede Alghero come capitale di questo tipo di eventi […]. Non è escluso che la Beach Arena possa poi diventare un sito stabile per tutta l’estate.”

Graziano Porcu, presidente della Fondazione Alghero, ha illustrato la visione di lungo periodo dell’ente: “La Fondazione Alghero tende a sostenere moltissime attività, e ci stiamo concentrando molto su una sorta di re-branding, perché vogliamo che Alghero diventi una città dove le persone possano venire e fare sport all’aria aperta, possano svernare […]. Abbiamo tante idee e tanti progetti che non potete neanche immaginare.”

Alessandro Merella, per ASD Nettuno, ha evidenziato il radicamento territoriale del progetto: “È stata una proposta che ci è stata rivolta dall’amministrazione comunale vista la serietà e l’impegno con cui abbiamo lavorato e lavoriamo da quarant’anni sul territorio. Questo rientra in un progetto più ampio, quello dello sviluppo del turismo sportivo.”

Fabio Curtacci (Q8) ha infine messo l’accento sull’impegno aziendale in ambito sportivo e ambientale: “Q8 rafforza la sua presenza sul territorio attraverso prestigiose iniziative come il Campionato di Beach Soccer, che incarna pienamente i valori dell’Azienda […]. Riflette anche la più ampia strategia di Q8 volta a costruire relazioni autentiche e durature con le comunità in tutta Italia.”

Il Campionato sarà accompagnato dall’Energy Village Q8, area tematica con eventi serali, musica, giochi e intrattenimento per tutte le età. Anche le tematiche ambientali avranno un ruolo centrale grazie al progetto “PuliFondali e PuliSpiagge”, promosso da FIPSAS in collaborazione con il Ministero dell’Ambiente e la Guardia Costiera, in programma il 5 giugno in oltre 40 località italiane.

Nel villaggio sarà presente anche Doppio Malto, food partner dell’iniziativa, con un’offerta gastronomica dedicata all’evento, tavoli all’aperto e animazione.

Il torneo prevede sei tappe principali (anziché nove), ma più estese, per valorizzare il beach soccer e il territorio. Dopo Alghero, le tappe toccheranno Terracina, San Benedetto del Tronto, Castellammare di Stabia, Tirrenia, con gran finale a Cirò Marina, dove si assegneranno i titoli nazionali.

In palio ben nove trofei, tra cui Scudetto, Coppa Italia, Supercoppa, Under 20 e femminile. Una stagione intensa, tra sport e promozione, che ancora una volta parte da Alghero.