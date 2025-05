Sport Due secondi Dan di karate alla Why Company Martial Gym Alghero

Sabato 24 maggio si sono tenuti gli esami di cintura nera e di gradi avanzati di karate dell ente di promozione sportiva Csen-coni. 39 gli allievi da esaminare dalla commissione regionale di tutte le età, a dimostrazione che la disciplina marziale non è ad appannaggio solo dei giovani. Due atleti della società algherese, già noti per gli eccellenti risultati sportivi, si sono presentati ed hanno brillantemente superato l esame di cintura nera 2° Dan. Si tratta di Omar Pinna e di Maira Barabesi Che hanno visto l impegno di un anno concretizzarsi in questa promozione. Prove di forme, combinazioni di tecniche, svariati combattimento e discussione di una tesina sul karate. Questo in poche righe il programma d esame. Ai due promossi i migliori auguri sportivi per le prossime competizioni