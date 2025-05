Sport Basket MSP: Settimo ed Ellebi Aurora conquistano i titoli maschili Open

Tra domenica e lunedì sono stati assegnati gli ultimi due titoli stagionali MSP di pallacanestro, entrambi relativi alla categoria Open Maschile. Il titolo Gold è andato al Basket Settimo "A" di coach Marco Chessa, protagonista di una stagione straordinaria: 20 vittorie su 20 partite nella regular season, conclusa da imbattuta. L’unico passo falso è arrivato in gara 1 di semifinale, sul campo della Virtus Cagliari, con una sconfitta per 81-64. Una battuta d’arresto subito riscattata in gara 2, con una netta vittoria per 76-43 (+33 di scarto). In finale, sospinta dalle prestazioni di Gianluca Unali, Nicola Melis, Luigi Daga e Luca Magro, la formazione di Settimo San Pietro ha superato il Basket Decimo in due partite: 64-53 a Decimomannu e 69-62 tra le mura amiche. Il titolo Silver, invece, è stato conquistato dalla Ellebi Aurora Cagliari di coach Giuseppe Pirola, che ha chiuso il proprio percorso senza necessità della "bella" in finale. Dopo aver eliminato il Basket Serramanna agli ottavi e il Basket Settimo "B" ai quarti, la Ellebi ha affrontato nuovamente la formazione settimese – ripescata come miglior eliminata – in semifinale, superandola ancora una volta. Nella finalissima contro i più giovani del Condor Monserrato, gli arancioneri si sono imposti con i punteggi di 82-71 in gara 1 e 74-65 in gara 2. Per il club presieduto da Alberto Garau si tratta del terzo trofeo della propria storia, ma del primo in ambito maschile, dopo le Coppe Disciplina vinte dalla squadra femminile nel 2018 e 2019. Con i successi di Basket Settimo e Aurora, si completa l’albo d’oro della stagione 2024/2025, che registra una distribuzione equilibrata di titoli tra diverse realtà del territorio, segno della vivacità e della crescente competitività del movimento cestistico MSP. Il Panda Monserrato si è imposto sia nell’Open Femminile che negli Allievi Gold, mentre il titolo Senior è andato alla Gemma Villacidro. Nella categoria Cadetti, successi per la Ferrini Quartu nel Gold e per l’Ogliastra Basket nel Silver. L’Astro Cagliari ha vinto negli Allievi Silver, mentre tra i Ragazzi hanno trionfato la Phoenix Sport Club Capoterra nel Gold e il Sinnai Basket nel Silver.