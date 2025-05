Playoff Prima Divisione: la Sottorete Alghero vola in finale, battuta la Quadrifoglio 3-1

Domenica 25 maggio alle 20, davanti al pubblico di casa nella palestra delle scuole medie “Maria Carta”, la Sottorete Alghero ha conquistato l’accesso alla finale dei playoff di Prima Divisione superando la Quadrifoglio Volley con il punteggio di 3-1. Una vittoria meritata, maturata al termine di un match combattuto, con parziali di 27-25, 25-14, 22-25, 25-21.

A certificare l’importanza dell’impresa è lo stesso allenatore Enrico Granese, che al termine della gara ha dichiarato: “La gara è andata bene, sono molto soddisfatto dei ragazzi, anche se ovviamente c'è stato qualche problema e siamo stati altalenanti nella ricezione e nell'attacco. Però siamo riusciti a portare il risultato a casa con una bella squadra davanti, con anche un giocatore molto forte che so aver militato in categorie ben più alte della Prima Divisione. Parliamo di C e B, quindi loro sono stati bravi. Dobbiamo ancora migliorare dal punto di vista mentale, però ci siamo, e adesso andremo a giocarci le finali dei playoff. Prima in casa il 1° giugno alle 20, e poi a Telti l’8 giugno, sempre alle 20”.

Granese non ha mancato di sottolineare le prove individuali più brillanti, premiando Nicola D’Avanzo, autorevole come sempre nel ruolo di capitano, Tommaso Caneo, metronomo della squadra nel suo ruolo di palleggiatore, e Gabriele Camerada, opposto efficace e determinante nei momenti chiave. Ora l’ultimo atto attende i ragazzi algheresi: la finale contro la Pro Volley Olbia. Si parte il 1° giugno in casa, si chiude in trasferta a Telti l’8 giugno. In palio c’è una stagione da ricordare.