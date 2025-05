Alghero al centro del mondo: sabato 31 maggio arriva la World Triathlon Championship Series

L’élite del triathlon mondiale è pronta a invadere Alghero. Sabato 31 maggio 2025, la Riviera del Corallo ospiterà per la prima volta la tappa italiana della World Triathlon Championship Series (WTCS), il circuito internazionale più prestigioso della disciplina, organizzato dalla Federazione Italiana Triathlon (Fitri) con il supporto del Governo italiano, della Regione Sardegna, del Comune di Alghero e della Fondazione Alghero. Dopo tre edizioni a Cagliari, la WTCS approda dunque nella città catalana, portando con sé i migliori atleti del panorama internazionale pronti a sfidarsi sulla distanza olimpica: 1.500 metri di nuoto, 40 chilometri in bicicletta e 10 chilometri di corsa.

I protagonisti attesi ad Alghero

Tra i big al maschile figurano nomi di primissimo piano: Matthew Hauser (Australia), Tyler Mislawchuk (Canada), i francesi Léo Bergère (bronzo olimpico a Parigi 2024), Pierre Le Corre e Dorian Coninx, il portoghese Vasco Vilaca e il brasiliano Miguel Hidalgo. Per l’Italia sarà presente Nicola Azzano, fresco campione europeo Sprint 2024. Al femminile, occhi puntati su Cassandre Beaugrand (oro olimpico a Parigi 2024) e Beth Potter (bronzo). In gara anche Jeanne Lehair (Lussemburgo), vincitrice della WTCS di Yokohama, la tedesca Lisa Tertsch, e l’americana Gwen Jorgensen. Per l’Italia saranno al via Alice Betto, Verena Steinhauser, Bianca Seregni e Ilaria Zane. Sono 25 le nazioni rappresentate: dall’Australia agli Stati Uniti, passando per Francia, Germania, Giappone, Sudafrica e ovviamente Italia.

Le dichiarazioni istituzionali

Entusiasta il Ministro per lo Sport e i Giovani, Andrea Abodi: “L’ingresso di Alghero tra le tappe della WTCS per i prossimi tre anni rappresenta un traguardo raggiunto. Un plauso alla Federazione Italiana Triathlon e al suo presidente Riccardo Giubilei per il lavoro svolto affinché arrivasse questa assegnazione. È un risultato ottenuto anche grazie alla collaborazione tra istituzioni politiche e sportive del territorio, un bell'esempio”.

Il presidente della Fitri, Riccardo Giubilei, guarda al futuro: “Apriamo un nuovo quadriennio olimpico verso Los Angeles 2028 con la WTCS di Alghero. È un appuntamento che ha regalato grandi emozioni e che, grazie alla sinergia con Governo e Regione, continua ad assicurare crescita al triathlon italiano e internazionale”.

L’assessore regionale al Turismo Franco Cuccureddu sottolinea l’impatto promozionale dell’evento: “È un’opportunità straordinaria per promuovere la Sardegna come destinazione sportiva di eccellenza. Il turismo sportivo è un pilastro strategico e continueremo a investire in eventi come questo”.

Il sindaco di Alghero, Raimondo Cacciotto, ha parlato con orgoglio: “I migliori atleti del mondo saranno nella Riviera del Corallo. Il World Triathlon è uno dei tasselli più importanti del nostro programma sportivo e promozionale”. Infine, Graziano Porcu, presidente della Fondazione Alghero, ha evidenziato la visione a lungo termine: “È un’occasione strategica per affermare Alghero come meta del turismo sportivo internazionale. Puntiamo su sport, turismo e ambiente per contrastare la stagionalità e rendere Alghero viva tutto l’anno”.

Il programma

Venerdì 30 maggio

10:30-11:30: Prova percorso bici

11:45-12:45: Prova percorso nuoto

Sabato 31 maggio

11:30: Partenza gara femminile

13:40: Cerimonia di premiazione femminile

15:45: Partenza gara maschile

17:50: Cerimonia di premiazione maschile

Per Alghero è una vetrina globale. Il triathlon mondiale è pronto a scattare dal cuore della Riviera del Corallo.