F1, GP di Monaco 2025: trionfo McLaren con Norris. Leclerc 2°, Piastri 3°. Delusione Mercedes

La McLaren torna sul gradino più alto del podio a Montecarlo dopo 17 anni. E lo fa con Lando Norris, che conquista la sua seconda vittoria stagionale dopo quella di Melbourne. Una gara dominata in testa per larghi tratti, condotta con sangue freddo e chiusa con 3.1 secondi di vantaggio su Charles Leclerc, che davanti al suo pubblico ha provato in ogni modo a conquistare il successo, restando per diversi giri in zona DRS. Sul podio anche Oscar Piastri, a 3.6 secondi dal compagno di squadra, che mantiene la leadership del Mondiale Piloti, ma ora con solo 3 punti di vantaggio su Norris.

Un tracciato storico, una gara vivace

Il circuito cittadino di Montecarlo, inaugurato nel 1929, lungo 3.337 metri, con una sola zona DRS sul rettilineo principale e composto da 19 curve (12 a destra e 7 a sinistra), ha offerto una gara movimentata sin dai primi giri. Novità di questa edizione: due soste obbligatorie ai box, per evitare processioni e animare la strategia.

In qualifica, Lewis Hamilton (Ferrari) aveva segnato il 4° tempo, ma è stato retrocesso di 3 posizioni per impeding su Verstappen alla Saint Devote in Q1, partendo così 7°.

La cronaca della corsa

Partenza pulita, con Norris che mantiene la testa nonostante un leggero bloccaggio. Al 2° giro entra subito la Virtual Safety Car: Bortoleto (Kick Sauber) finisce a muro dopo un contatto con Antonelli all’uscita della Portier. Si riparte al 5° giro, e la gara entra subito nel vivo.

Al 9°, Gasly (Alpine) tampona Tsunoda (Red Bull) prima della Nouvelle Chicane e si ritira. Dal 14° giro inizia la girandola dei pit-stop: tra i primi a fermarsi Hülkenberg, Hadjar, Alonso e Ocon. Hamilton rientra al 19° e monta gomme hard, uscendo 5° davanti ad Hadjar. Norris si ferma un giro dopo, mentre Leclerc prende il comando temporaneamente e si ferma al 22°, rientrando davanti a Piastri. Verstappen, dopo alcuni giri in testa, si ferma al 28° e rientra 4°.

Al 36° giro, Norris ha già 6.3 secondi di vantaggio su Leclerc. Poi arriva il colpo di scena: Alonso si ritira al 38° giro, parcheggiando la sua Aston Martin alla Rascasse per un problema al gruppo propulsore, mentre era in sesta posizione.

Tra il 49° e il 50° giro, le due McLaren effettuano la seconda sosta: prima Piastri, che rientra 4°, poi Norris, che cede brevemente il comando a Verstappen. Anche Leclerc e Hamilton completano la seconda sosta rispettivamente al 52° e al 57° giro.

Gli ultimi 17 giri vedono Leclerc inseguire Norris con determinazione, sempre sotto il secondo di distacco, ma senza riuscire a superarlo. Verstappen spera in un colpo di scena, ritarda la sosta fino al penultimo giro, ma deve arrendersi alla realtà e chiudere 4°, fuori dal podio.

Giornata nera per la Mercedes

Da dimenticare la domenica per le Mercedes: Russell e Antonelli hanno pagato strategie sbagliate, con soste ritardate che li hanno esclusi dalla zona punti. Chiudono rispettivamente 11° e 18°, a testimonianza di un weekend completamente storto per la scuderia tedesca.

Ordine d’arrivo – GP Monaco 2025

Lando Norris (McLaren) Charles Leclerc (Ferrari) Oscar Piastri (McLaren) Max Verstappen (Red Bull) Lewis Hamilton (Ferrari) Isack Hadjar (Racing Bulls) Esteban Ocon (Haas) Liam Lawson (Racing Bulls) Alex Albon (Williams) Carlos Sainz (Williams)

Prossimo appuntamento

La Formula 1 torna in pista domenica 1° giugno alle ore 15, sul circuito del Montmeló a Barcellona per il Gran Premio di Spagna, nona prova del Mondiale 2025. Piastri ci arriva da leader, ma Norris ora è vicinissimo. Il duello tra compagni di squadra è appena cominciato.