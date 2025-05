Alghero, 25 maggio – Vele al vento e cuore in poppa: in 28 alla veleggiata solidale “A vela per un sorriso”

Una regata senza ansia di classifica, ma con la rotta tracciata sul più nobile dei punti cardinali: la solidarietà. È questo lo spirito che ha animato domenica 25 maggio 2025 il mare di Alghero, in occasione dell’evento “A vela per un sorriso”, veleggiata organizzata dalla Sezione locale della Lega Navale Italiana, all’interno dell’Open Day nazionale promosso dalla Presidenza Nazionale della LNI.

Il cuore dell’iniziativa? Il sostegno concreto all’associazione “Laboratorio delle Strategie” di Alghero, cui è stato destinato l’intero contributo raccolto dai partecipanti. Un gesto semplice, ma carico di significato, come la brezza che ha accompagnato le 28 imbarcazioni in acqua, tra vela Marconi e vela latina, in una mattinata perfetta, fatta di scafi silenziosi e mani che remano insieme, in senso morale prima ancora che nautico.

Il campo di regata – più simbolico che competitivo – ha visto i velisti protagonisti di una giornata che ha saputo coniugare mare e solidarietà. Al termine della veleggiata, la consueta cerimonia di premiazione ha celebrato le prime tre imbarcazioni classificate per ciascuna categoria, con premi realizzati artigianalmente dall’associazione beneficiaria dell’iniziativa.

A seguire, il clima di festa è proseguito con una lotteria solidale, resa possibile grazie ai premi offerti dagli sponsor e dai soci della LNI, per poi approdare a un ricco buffet offerto dalla stessa sezione algherese della Lega Navale, nella miglior tradizione del cosiddetto “terzo tempo”: quello in cui si chiude la regata, ma si apre il vero spirito di condivisione.

Un plauso va a tutti i partecipanti, ai volontari, agli organizzatori e a chi ha donato il proprio tempo e la propria energia per fare del mare di Alghero non solo uno scenario incantevole, ma un luogo di incontro, altruismo e concreta vicinanza. Un vento che, almeno per un giorno, ha soffiato solo in direzione del bene.