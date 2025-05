Impresa tricolore: l’U17 della Costruzioni Valentino Pallacanestro Alghero ancora tra le migliori sedici d’Italia

Il basket non è uno sport per anime timide. Lo sanno bene i ragazzi della Costruzioni Valentino Pallacanestro Alghero, che per il secondo anno consecutivo scrivono il loro nome nell’élite della categoria Under 17 Eccellenza, tra le sedici squadre più forti d’Italia. Un’impresa che non si spiega con la fortuna o il caso. Qui c’è sostanza, sudore, struttura. C’è programmazione, c’è fame, c’è cuore.

Il 24 maggio 2025, in una delle partite più toste dell’anno, i ragazzi di coach Mastropietro si sono presi tutto, battendo Basket Jesi Academy Taurus con un 71-79 di pura determinazione, figlio anche della vittoria del giorno prima – e che vittoria – contro la Robur et Fides Varese, strappata con le unghie: 69-68. Due partite in due giorni. Due battaglie vinte. Due timbri sul biglietto che valgono le Finali Nazionali di Chianciano Terme, in programma dal 16 al 22 giugno.

La partita contro Jesi è stata una sinfonia a più tempi: (17-26, 14-12, 23-19, 17-22), punteggi che raccontano di un match vivo, equilibrato, vibrante. Alghero parte fortissimo, domina il primo quarto e controlla la tempesta emotiva della rimonta avversaria. Jesi, ben disposta e mai doma, combatte fino all’ultimo secondo. Ma i ragazzi in maglia algherese hanno qualcosa in più.

A trascinare la squadra è stato ancora una volta Coulibaly, che chiude con 32 punti e una presenza devastante sotto canestro. Ma è tutta Alghero a funzionare: Usai ne mette 21, Rosas e Rud si dividono in due il pitturato con 10 punti a testa, Murru firma un 4 pesante, Fonnesu porta il suo mattoncino. Gli altri? Maglie sudate, difesa feroce, e quel senso di gruppo che non si insegna: si costruisce.

I numeri di Jesi non mentono: Giannatasio 19, Socci 15, Engbele 10, Morino 12, Tamiozzo 7, Gubinelli 8. Una squadra vera, battuta da un’altra squadra vera.

Ma questo risultato va oltre il parquet. È il frutto di anni di lavoro e sacrificio, di un progetto serio che parte da lontano, da un’idea concreta di inclusione sociale, da un sogno che si chiama “Diritto a Canestro”. La Pallacanestro Alghero ha dimostrato di saper programmare, crescere, evolversi. E ora – giustamente – chiede che anche le Istituzioni si ricordino di chi porta il nome della città nell’Olimpo della pallacanestro giovanile nazionale.

La società, con la sua nota ufficiale, non dimentica nessuno: “Un sentito ringraziamento ai nostri grandi atleti per la vostra dedizione e il vostro impegno. Siete stati un esempio di coraggio e determinazione. Grazie per le emozioni intense che avete fatto provare e condiviso con noi. Siete stati fantastici!”

E ancora: “Grazie a tutti gli allenatori, istruttori e dirigenti per la loro guida e supporto. Il vostro lavoro è fondamentale per il nostro successo. Siete stati una risorsa preziosa.” E non poteva mancare il tributo ai genitori e familiari: “Grazie per il vostro supporto incondizionato. Siete il motore che ci spinge a dare il meglio.”

Infine, un doveroso ringraziamento agli sponsor che hanno reso possibile tutto questo: Main Sponsor: Costruzioni Valentino. Gold Sponsor: Centro Mec Simec, Farmacia Cabras, Eurospin, Safety Energy

E ai tifosi, quelli che ci sono sempre: “Con il vostro tifo appassionato e la vostra passione per il nostro sport ci avete spinto a superare mille difficoltà.” Ora la rotta punta dritta su Chianciano Terme. Le finali sono lì, pronte ad accogliere sedici tra le migliori formazioni giovanili d’Italia. Alghero c’è. Di nuovo. E questa, ragazzi, non è fortuna. È talento. È sacrificio. È passione.



È pallacanestro.