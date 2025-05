Sport Completo: a Tanca Regia vittorie di Dettori, Manca, Spissu e Serra

Tre giornate di bel tempo e con percorsi spettacolari nell'impianto di Tanca Regia (Abbasanta) hanno contraddistinto il Concorso Nazionale di Completo organizzato dall'Asvi, l'agenzia regionale di Sviluppo e Valorizzazione ippico. Il Completo, disciplina che si svolge sulle prove di dressage, salto ostacoli e cross country, è particolarmente indicato per gli anglo-arabi e aiuta a far crescere non solo i cavalli ma anche i cavalieri e le amazzoni. Per questo l'Asvi sta puntando molto sul completo incentivandolo con montepremi davvero importanti per la categoria e allettanti per i proprietari: la CN80 per i cavalli di 4 anni metteva a disposizione ben 4.500 euro e così pure la CN100 per i 5 anni. Nella CN100 riservata ai cavalli di 5 anni Asvi si è imposto Antonio Giovanni Manca (Circolo Usignolo di Santa Giusta) in sella a Ermosa Spina allevata da Alba Puddu. Dopo la prova di dressage era secondo, ma poi nel salto ostacoli e nel cross country ha dato il meglio lasciando il secondo posto a Filippo Sechi (Ippica Giara oristanese) che ha montato Epico. Nella CN per Giovani Cavalli di 4 anni Asvi successo di Riccardo Dettori (Circolo Su Piubere di Uri) che in sella a Franklin ha primeggiato nel dressage e salto ostacoli, chiudendo poi al secondo posto nella prova di cross country, dove invece Angela Lanzetta (circolo la Golena di Oristano) in sella a Fujairah non è riuscita a contrastare l'avversario e si è dovuta accontentare del secondo posto davanti a Lorenzo Giuliano (Monte Arci Horse Club) che ha condotto Fedora Bella. Nella CN100 è andata in crescendo Gaia Spissu (scuderie De Bois di Capoterra) che su Pascasu, allevato da Antonio Satta, ha rimontato e battuto Pamela Sesselego (Qualify Graf di Sestu) in sella a Quanito Sauro. Terzo posto per Mattia Vera in sella a Bicchierino. Infine nella CN60 podio interamente occupato da allievi e allieve del circolo la Golena: primo posto per Luciano Serra su Panama, secondo per Rosalia Pintore su Lady Tempest e terzo per Claudia Piras su Ti Giuro.