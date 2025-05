Pallacanestro Alghero: Under 17 Eccellenza alla fase Interzona, sabato la sfida con Varese

La SAP Alghero Costruzioni Valentino è pronta a scrivere un’altra pagina importante della sua stagione. Dopo aver conquistato per il secondo anno consecutivo il titolo regionale Under 17 Eccellenza, i giovani giallorossi affronteranno gli Spareggi Interregionali con l’obiettivo di accedere alle finali nazionali.

Il primo appuntamento è fissato per sabato 24 maggio, alle ore 18:00 a Tarquinia, dove i ragazzi di coach Mastropietro e del vice Cabras affronteranno la Robur et Fides Varese. Si tratta di una sfida secca, da dentro o fuori, che vale l’accesso allo spareggio finale. In caso di vittoria, la formazione algherese tornerà in campo domenica 25 maggio alle ore 14:00, sempre a Tarquinia, per affrontare la Basket Jesi Academy Taurus, con in palio un posto tra le migliori d’Italia alle Finali Nazionali.

Saranno dodici gli atleti presenti a Tarquinia: Spano, Burruni, Doppiu, Rizzo, Chemerys, Hlib, Fonnesu, Rosas, Usai, Murru, Coulibaly Canu. A guidarli il tecnico Giovanni Mastropietro, il vice Cabras, e i dirigenti Marras e Muroni, punto di riferimento della società giallorossa.

Il programma dell’Interzona 2025 è il seguente:

SAP Alghero Costruzioni Valentino – Robur et Fides Varese

Tarquinia, Via dello Stadio – Sabato 24 maggio, ore 18:00

In caso di vittoria:

SAP Alghero Costruzioni Valentino – Jesi Academy Taurus

Tarquinia – Domenica 25 maggio, ore 14:00

L’atmosfera è quella delle grandi occasioni. A pochi giorni dal via, tra entusiasmo e concentrazione, la società si prepara a vivere un nuovo capitolo di una stagione già memorabile. “Un sogno che continua, emozione, sudore e cuore: i nostri ragazzi sono pronti a scrivere un nuovo pezzo di storia giallorossa, dove la Pallacanestro Alghero vuole portare il più in alto possibile il nome della città di Alghero”, fa sapere la società.

Tutto può succedere... ma solo chi ci crede davvero può arrivare lontano.