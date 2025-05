Alghero apre la stagione del Beach Soccer italiano: dal 30 maggio al 2 giugno la Serie A Q8 e la finale della Supercoppa

La stagione 2025 del Beach Soccer Italiano è ormai ai nastri di partenza e alla splendida città di Alghero spetterà l’onore di aprire le danze, dal 30 maggio al 2 giugno, con due prestigiosi appuntamenti organizzati dalla Ssd Nettuno in collaborazione con il Comune di Alghero e la Fondazione Alghero. Il ricco calendario predisposto dal Dipartimento FIGC – Lega Nazionale Dilettanti, presentato a Roma nei giorni scorsi, ha riservato alla città catalana due eventi di prim’ordine: la Serie A Q8 e la finale di Supercoppa Q8. Tutte le partite della Poule Scudetto e della Poule Promozione della Serie A Q8 di Beach Soccer saranno ospitate nella Beach Arena del Lungomare Barcellona in una intensa quattro-giorni di gare, dal 30 maggio al 2 giugno, con due gare la mattina e due al pomeriggio. La stessa location ospiterà, alle 17.30 del 2 giugno, l’attesissima finale di Supercoppa Q8 2025, un derby tutto catanese tra i campioni d’Italia 2024 della Domusbet.tv Catania BS e la We Beach Catania, che si è aggiudicata invece la Coppa Italia 2024. Il Beach Soccer non è più uno sport di nicchia, ma un format sempre più radicato nei territori, capace di emozionare, coinvolgere e generare valore economico e sociale. E i numeri parlano chiaro. Saranno 20 le squadre, provenienti da tutta Italia, che si daranno battaglia sulla sabbia algherese, per un totale di circa 400 persone solo tra giocatori e staff tecnico, cifre che raddoppiano se si prendono in considerazione famiglie, amici e tifosi al seguito. Le dieci squadre in corsa nella Poule Scudetto saranno Bologna BS, Cagliari BS, We Beach Catania, Domusbet.tv Catania BS, Città di Milano, Napoli BS, Lenergy Pisa BS 2014, Roma BS, Sambenedettese BS e Farmaè Viareggio BS. Le dieci compagini impegnate, invece, nella Poule Promozione, saranno Brancaleone, Chiavari BS, Faventia BS, Genova BS 2013, Icierre Lamezia BS, Naxos BS, Sakro Crotone BS, Sicilia BS, Terracina BS Club e Vastese BS 2014. Gli incontri si disputeranno in tre tempi da 12 minuti effettivi. In caso di parità, si andrà direttamente ai calci di rigore, tranne che nella finalissima, per la quale è previsto un supplementare da 3 minuti (extra time) prima degli eventuali tiri di rigore. Sky sarà il broadcaster ufficiale delle finali. Mercoledì 28 maggio, alle 11 (location in via di definizione), si svolgerà la conferenza stampa di presentazione della tappa di Alghero, a cui prenderanno parte il vice presidente LND (Area Centro) Gianni Cadoni, il coordinatore del Dipartimento Beach Soccer della LND Roberto Desini, il sindaco di Alghero Raimondo Cacciotto, il presidente di Fondazione Alghero Graziano Porcu e il direttore Marketing e Rete di Q8 Kuwait Petroleum Italia S.p.a., Fabio Curtacci.





Il sindaco di Alghero, Raimondo Cacciotto, ha commentato: “Siamo orgogliosi di ospitare ad Alghero due eventi sportivi di altissimo livello come il Campionato e la Supercoppa di Beach Soccer. Già lo scorso anno i giocatori ci hanno regalato un grande spettacolo, reso ancora più emozionante dalla cornice di Capo Caccia sullo sfondo, e non vediamo l’ora di rivivere quelle stesse emozioni. Come amministrazione crediamo fortemente nel valore dello sport, sia per la forte connotazione educativa e formativa, soprattutto per le giovani generazioni, ma anche come occasione di promozione di un intero territorio”.





Il presidente della Fondazione Alghero, Graziano Porcu, ha commentato: “L’edizione di quest’anno del Beach Soccer ad Alghero rappresenta un investimento strategico e propedeutico alla candidatura della città per ospitare i Mondiali di questa disciplina. Crediamo fortemente che eventi di questo livello siano fondamentali per costruire credibilità, attrarre attenzione internazionale e valorizzare le nostre peculiarità paesaggistiche. Al tempo stesso, queste iniziative ci permettono di promuovere l’immagine della destinazione e stimolare i flussi turistici anche nei mesi di bassa stagione, contribuendo a un modello di sviluppo più sostenibile e continuativo”.





Alessandro Merella della Ssd Nettuno ha commentato: “Siamo orgogliosi e contenti di essere stati scelti come società demandata all’organizzazione ufficiale dell’evento da parte della Lega Nazinale Dilettanti. Per noi è un indice di serietà e professionalità, nonché un riconoscimento per una società, la nostra, che è attiva da 45 anni nel territorio algherese, ed è forse la più antica. È la prima esperienza nell’organizzazione di questa manifestazione dopo aver operato fin dal 1982 come scuola calcio e nel settore giovanile con risultati importanti. Una nuova sfida che ci ha messo alla prova ma siamo fiduciosi anche perché siamo affiancati da realtà importanti. Noi ci crediamo con convinzione e speriamo possa essere il primo di una lunga serie. Alghero necessità e ha le carte in regola per ospitare eventi di tale portata. Coinvolgeremo anche l’Istituto Tecnico Sportivo di Alghero, i cui alunni collaboreranno con noi nei giorni dell’evento”.

